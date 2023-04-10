Астанчанам вернут деньги из-за завышенных счетов за электроэнергию

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Прокуроры установили, что некоторым астанчанам некорректно начислялись объемы потребленной электроэнергии. Горожанам пообещали вернуть деньги, сообщается в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры.

Отмечается, что в этом году в социальных сетях участились публикации о выставлении жителям столицы завышенных счетов за электричество.

Этот вопрос был предметом обсуждения на площадке прокуратуры города с участием уполномоченных органов, акимата и услугодателей (АО "Астана-РЭК" и ТОО "Астанаэнергосбыт").

"Установлено, что из-за ненадлежащей организации приема-передачи данных от энергоснабжающей организации некорректно начислялись объемы потребленной электроэнергии. Многим астанчанам производилось среднесуточное начисление объемов.

Тем самым нарушались требования статьи 488 Гражданского кодекса о проведении оплаты энергии за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с показателями приборов учета", – рассказали в ведомстве.

Согласно данной статье, оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии, определяемое в соответствии с показателями приборов учета, а при их отсутствии или временном нарушении – расчетным путем, за исключением случаев использования автоматизированной системы коммерческого учета энергии.

Порядок расчетов за энергию определяется законодательством или соглашением сторон.

Подчеркивается, что в результате жителям города приходили огромные счета. Чтобы разобраться в ситуации, граждане были вынуждены обивать пороги АО "Астана-РЭК" и ТОО "Астанаэнергосбыт".

"Учитывая нарушение прав неограниченного круга лиц, прокуратурой города через Генеральную прокуратуру в Комитет по регулированию естественной монополии внесен акт надзора.

Уполномоченному органу необходимо рассмотреть вопрос о проведении проверки субъектов, допустивших необоснованное начисление за электроэнергию, а при выявлении нарушений – принять предусмотренные законом меры реагирования", – добавили правоохранители.

В настоящее время АО "Астана-РЭК" произвело перераспределение объемов электроэнергии нескольким десяткам тысяч абонентов.

Работа по корректировке начислений продолжается и контролируется прокуратурой.

"Также сообщаем, что при нарушении прав потребителей в части завышенных счетов за электричество граждане и организации могут самостоятельно обращаться в городской Департамент по регулированию естественных монополий", – добавили в Генпрокуратуре.

Завышение счетов за коммунальные услуги в Астане

Напомним, в январе этого года стало известно, что некоторые жители Астаны получили завышенные счета за электроэнергию в квитанциях за декабрь 2022 года.

"ТОО "Астанаэнергосбыт" по некоторым потребителям показания приборов учета электроэнергии выставляло условно. После перехода в АО "Астана-РЭК" были сняты фактические показания.

В связи с техническим сбоем двух программных комплексов ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана-РЭК" произошло некорректное начисление объемов и, как следствие, выставлены завышенные счета", – заявили тогда в столичном акимате.

Позже сообщалось, что "Астанаэнергосбыт" и "Астана-РЭК" проверят из-за завышенных счетов за коммунальные услуги.

При этом в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий напомнили, что уже проводили проверку ТОО "Астанаэнергосбыт" в начале 2022 года по тем же причинам.

Согласно предписанию, монополист должен был произвести перерасчет, но компания не согласилась с таким решением, начались судебные тяжбы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016094-astanchanam-vernut-dengi-iz-za-zavyshennyh-schetov-za-elektroenergiyu/