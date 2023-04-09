Дождь и до 25 градусов тепла ожидаются в мегаполисах Казахстана

Пара. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В воскресенье, 9 апреля, в Алматы ожидается дождь, а в Шымкенте и Астане прогнозируют погоду без осадков. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня будет дождь, температура воздуха днем составит плюс 13-15 градусов, ночью опустится до плюс 7-9 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 3-8 метров в секунду, однако возможно порывы до 15 м/с.

В Астане синоптики обещают солнечный день без осадков. Термометры днем покажут плюс 8-10 градусов, ночью похолодает до минус 5-7 градусов. Скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

В Шымкенте также прогнозируют теплую погоду без осадков - здесь столики термометров днем поднимутся до плюс 23-25 градусов, а ночью в мегаполисе ожидается до плюс 10-12 градусов. В городе также ожидается небольшое усиление ветра до 5-10 м/с.

Отметим, что сегодня в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016021-dozhd-i-do-25-gradusov-tepla-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/