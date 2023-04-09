Сотни жителей Атырау вышли на митинг (видео)

Митинг в Атырау. Фото: azh.kz

В Атырау сегодня, 9 апреля, около 400 жителей города вышли на митинг "За чистый воздух", санкционированный городским акиматом, передает "Ак Жайык".

Актаусцы собрались на митинг перед стадионом "Мунайши", чтобы таким образом обратить внимание на экологические проблемы города.

Отмечается, что большую часть участников составляла молодежь, но было и немало людей преклонного возраста. У людей в руках были плакаты с надписями "Легким не хватает воздуха", "Дышать нечем", "Атырау дыши", "Экология дороже прибыли", "АНПЗ не трави нас", "Требуем выполнения статьи 198 Экологического кодекса РК".

"Чувствовалось – у людей, что называется, накопилось", – говорится в публикации.

Митинг в Атырау. Фото: azh.kz

По информации издания, митинг прошел в мирном порядке, сотрудники полиции стояла в стороне.

Как пишет AtyrauPress, в митинге также участвовали неравнодушные журналистки и активистки города.

Ухудшение экологической ситуации в Атырау

Напомним, 3 апреля жители Атырау пожаловались на густой дым и запах гари. Причиной этого стало возгорание камыша на побережье Каспийского моря.

На следующий день стало известно, что загоревшийся камыш спасатели не могли потушить уже несколько суток. Для борьбы с огнем был задействован вертолет.

В Минэкологии прокомментировали смог и дым в Атырау. В ведомстве сообщили, что в городе произошло наслоение нескольких внештатных ситуаций, которые вкупе с неблагоприятными метеоусловиями и отсутствием ветра создали критическую обстановку.

По информации Минэкологии, 3 апреля в Атырау произошло горение камыша в ГПР "Акжайык", задымление на ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" и сжигание газа на факеле на ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (KPl).

Ведомство инициировало проверку предприятий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016057-sotni-zhiteley-atyrau-vyshli-na-miting-video/