Что происходит в Балхаше, где четвертые сутки нет питьевой воды (видео)

Очередь за водой в Балхаше. Фото: astanatv.kz

Город Балхаш Карагандинской области остался без воды из-за крупной аварии. Корреспонденты телеканала "Астана" поговорили с горожанами, которые четвертые сутки сидят без питьевой воды.

Во вторник, 4 апреля, днем в городе произошла серьезная авария, которая оставила без воды почти 2 тыс. домов. Однако сегодня, когда течь устранили, произошло новое ЧП.

Как сообщает телеканал, горожане жалуются, что уже четвертые сутки не знают, когда им дадут воду. Правда, горячая вода в городе есть, нет лишь холодной.

Тем не менее всех школьников перевели на онлайн-формат, чтобы не допустить вспышки инфекционных заболеваний.

Между тем бутилированная вода в магазинах, по данным телеканала, подорожала сразу в два раза, да и той сейчас не найдешь.

"Газировку покупаем. Обычной воды не осталось. Обещали, что будет с утра вода. Но до сих пор нет. Дети онлайн учатся, потому что воды нет, а канализацию как смывать", - рассказывает жительница Балхаша Дамина Жанзакова.

"Водовозку не поймаешь. Народу много, воды пока все наберут, они уже пустые, водовозки. Все менять там надо. Если насосная устарела, то надо новую устанавливать", - возмущена горожанка Ирина.

Власти города говорят, что подвозят воду по графику четыре машины. Жителей просят набраться терпения. Сейчас известно, что после ремонта водопровода при заполнении резервуара вновь произошла внештатная ситуация.

"Подача воды вот с насосной станции Токырау до городских резервуаров производилась поэтапно, с увеличением. При очередном увеличении объема подачи воды произошло заклинивание задвижки, что не позволяет нам в настоящее время выйти на рабочие параметры доставки воды до потребителей", - сообщил аким Балхаша Кайрат Камзин.

Реконструкцию насосной провели более 10 лет назад, однако ее состояние вызывает вопросы, отмечают местные депутаты. Тем временем аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев уже назвал руководство "Балхаш су" некомпетентным.

"Выяснилось, задвижка всё это время стояла в воде. Почему не проверяли? Поручаю рассмотреть вопрос соответствия руководителя занимаемой должности. Проведите служебное расследование", - заявил глава региона Ермаганбет Булекпаев.

Резервуары продолжают постепенно заполнять водой, отмечают в акимате Балхаша. Меняют задвижку. Работы обещают завершить в течение дня.

Напомним, ранее аким Балхаша извинился перед жителями города.

Балхаш - город, расположенный на берегу озера Балхаш в Карагандинской области.

На сайте акимата Балхаша сообщается, что город был образован в 1937 года - в 2017 году здесь праздновали 80-летие города.

По данным сайта акимата Карагандинской области, одной из основных сфер социально-экономического развития Балхаша является сфера туризма. Ежегодно Балхаш посещает около 80 тыс. внутренних и иностранных туристов. Балхашская курортная зона включает в себя город Балхаш, поселки Торангалык и Чубар-Тюбек. Здесь расположено 47 мест для отдыха.

Согласно данным портала All-populations.com, на 2023 год численность население Балхаша составляет 71,3 тыс. человек.

С сентября прошлого года акимом города Балхаш является Кайрат Камзин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2015963-chto-proishodit-v-balhashe-gde-chetvertye-sutki-net-pitevoy-vody-video/