Больше 100 актюбинцев второй год не могут въехать в собственные квартиры (видео)

Строящееся здание. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актобе больше 100 горожан второй год не могут въехать в свои квартиры, купленные еще в 2021 году в строящемся доме. За помощью люди обратились к властям города, передает телеканал "Астана".

Собравшиеся у акимата Актюбинской области дольщики рассказали, что вложились в строительство дома два года назад. Двухкомнатную квартиру тогда можно было купить за 9 миллионов тенге. Из 130 квартир 100 быстро нашли покупателей. Однако заселиться новоиспеченные хозяева так и не смогли - многоэтажку до сих пор не достроили.

"Изначально он начал хорошо строить, потом какие-то действия начались, и оно (строительство - прим. ред.) заморозилось. Обещали сдать в эксплуатацию осенью 2021 года, потом затянулось", - рассказал один из дольщиков Досан Битулеев.

Люди и не подозревали, что вокруг стройки сплетется целый клубок проблем.

Как сообщает телеканал, все началось с того, что прежний директор компании умер, а новый руководитель попал под следствие. Дом передали другому инвестору, но и тот не может завершить начатое. Актюбинцы опасаются, что из-за проблем с оформлением новый застройщик откажется от объекта.

"Возможно, мы потеряем и этого инвестора, потому что его деятельность до сих пор юридически не оформлена, не узаконена. Он уже устал все это время ходить в органы, а вопрос никак не решается", - поделился еще один дольщик Найзабек Толжанов.

Новый инвестор приступил к работе 4 месяца назад. Но за это время у него накопилась масса вопросов. Директор строительной компании рассказывает, что вложил в объект более двухсот миллионов тенге. Но разрешительные документы он так и не получил.

"Я сейчас работаю как субподрядчик. Но до сих пор не получил разрешение на строительство, потому что на мое имя не переоформили земельный акт. Земля до сих пор числится на прежней компании. И если они завтра расторгнут договор, я останусь без ничего. Даже не смогу вернуть вложенные деньги. Это очень большой риск для меня", - признался директор строительной компании Дуйсебай Табылдиев.

В областном управлении строительства телеканалу сообщили, что в списках дольщиков неожиданно появились 4 новых покупателя. Из-за этого все документы по дому проходят проверки. Но стройка продолжается, несмотря ни на что, уверяют чиновники

"Там стоят 4 ареста, на сегодняшний день по подлинности документов идет экспертиза, проверки. По нашей информации, дело завершено, передано в прокуратуру для ознакомления", - сообщил глава управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области Нагымжан Алдияров.

Арест с документов снимут после того, как удостоверятся в их подлинности. В противном случае дело передадут в суд.

Что такое долевое строительство

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что долевое участие в жилищном строительстве - это отношения сторон, основанные на договоре о долевом участии в жилищном строительстве. Простыми словами: вы платите деньги, а вам строят и передают жилье.

Договор о долевом участии в жилищном строительстве – договор, заключаемый между уполномоченной компанией и дольщиком, регулирующий правоотношения сторон, связанные с долевым участием в жилищном строительстве, при которых одна сторона обязуется обеспечить строительство многоквартирного жилого дома и передать по завершении строительства второй стороне долю в многоквартирном жилом доме, а вторая – произвести оплату и принять долю в многоквартирном жилом доме.

Дольщик - физическое лицо (за исключением временно пребывающих иностранцев) или юридическое лицо, заключившее договор о долевом участии в жилищном строительстве с целью получения доли в многоквартирном жилом доме.

Договор о долевом участии в жилищном строительстве подлежит учету в местном исполнительном органе по месту нахождения многоквартирного жилого дома по представлению уполномоченной компании с использованием единой информационной системы долевого участия в жилищном строительстве в порядке.

Долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:

получение гарантии единого оператора;

участие в проекте банка второго уровня;

привлечение денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома.

Запрещается привлечение денег физических и юридических лиц для строительства многоквартирных жилых домов иными способами.

Какие документы обязан предоставить застройщик

Строительная компания, которая имеет официальное разрешение на долевое строительство – это уверенность в завершении постройки объекта и в защите вложений казахстанцев. Поэтому такие компании должны иметь гарантию от КЖК (Казахстанская жилищная компания) и разрешение акимата на привлечение денег дольщиков.

Казахстанцы могут запросить все эти документы у застройщика при желании купить квартиру на этапе котлована. Без них не получится оформить ипотеку на долевое строительство.

При этом с самим дольщиком должен быть заключен договор о долевом участии в жилищном строительстве. Он считается действительным с момента постановки на учет в акимате, в котором выдается выписка об учетной записи документа.

Следует обратить внимание, что должен быть именно этот договор и по официально закрепленному типовому образцу. Все остальные виды договоров (предварительный или бронирования, купли-продажи строящегося жилья) не будут иметь такой же гарантии защиты денег покупателя.

Признаки наличия рисков для дольщика

Недобросовестные застройщики могут предлагать казахстанцам долевое участие по альтернативным договорам. Однако, как отмечалось ранее, безопасным является только договор о долевом участии в жилищном строительстве.

Также отказ от предоставления документа о наличии гарантии от КЖК и разрешения от акимата под различными предлогами может указывать на признаки строительной пирамиды. А деньги дольщика могут оказаться потерянными из-за остановки строительства в будущем.

Поэтому важно уделить особое внимание наличию разрешающих документов у застройщика и содержанию подписываемого договора.

Ранее мы рассказывали о том, что делать, если вы оказались дольщиком в незаконном объекте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015961-bolshe-100-aktyubintsev-vtoroy-god-ne-mogut-vehat-v-sobstvennye-kvartiry-video/