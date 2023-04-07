Дождь, снег и сильный ветер пообещали в крупнейших городах Казахстана

Дождь. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в пятницу, 7 апреля, в Алматы, Астане и Шымкенте. Жителей мегаполисов ждут осадки и усиление ветра, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха днем будет составлять +18…+20 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с, однако горожан предупредили о возможных порывах до 15-20 м/с.

Жителей Астаны ждет ухудшение погоды и резкое похолодание. Сегодня в столице пройдут осадки - дождь с переходом в снег. Термометры в столице покажут +4…+6 градусов днем. Прогнозируется резкое усиление ветра до 9-14 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

В Шымкенте погода останется дождливой, прогнозируется гроза. Днем в третьем мегаполисе страны будет +15…+17 градусов. Скорость ветра – 8-13 м/с, но иногда порывы могут достигать 15-20 м/с.

Ухудшение погоды в Казахстане

На днях специалисты метеослужбы предупреждали жителей ряда регионов страны о резком похолодании с 6 по 8 апреля. В некоторых регионах прогнозируют осадки в виде дождя и снега.

Позже синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде областей Казахстана - в предстоящие пятницу и субботу ожидается сильный ветер и заморозки.

Накануне ДЧС Алматы обратился к жителям южной столицы из-за сильного ветра. Алматинцев призвали находиться подальше от мостов, складов, деревьев, а также легких построек, щитов, вывесок, остановок, павильонов, фонарей.

Помимо этого в целях безопасности спасатели не рекомендуют оставлять автомобили под деревьями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015805-dozhd-sneg-i-silnyy-veter-poobeschali-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/