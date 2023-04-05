Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за сильного ветра и заморозков

Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сильный ветер, осадки и понижение температуры ожидаются в некоторых областях Казахстана - синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

6 апреля в районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с. На севере, в центре, в горных районах области сохраняются заморозки 4 градуса.

Завтра в центре, на востоке Кызылординской области возможно будет гроза.

С 21:00 среды, 5 апреля, до 21:00 четверга, 6 апреля, по Семею в Абайской области в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени.

Аналогичное предупреждение объявили и в Усть-Каменогорске в Восточно-Казахстанской области.

6 апреля ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, западе, в горных и предгорных районах области - гроза и град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23 м/с.

Завтра днем на западе, юге, в горных районах Жамбылской области прогнозируется гроза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Также специалисты добавили, что в Костанайской области 7 апреля на севере, востоке ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-восточный на севере, востоке области 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 0...-5, днем до ...0...+5 градусов с дальнейшим понижением.

В Северо-Казахстанской области в пятницу ожидается снег, на севере, востоке области туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. Помимо этого прогнозируется резкое понижение температуры воздуха ночью до -2...-7, днем до 0...-5 с дальнейшим понижением.

В Акмолинской области 7 апреля на севере, востоке пообещали осадки (дождь, снег), туман, гололед. 8 апреля ночью на востоке области ожидаются снег, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

7 апреля вероятно резкое понижение температуры воздуха ночью до 0...+5, на северо-западе области до -3 градусов, днем до +2...+7 тепла, на северо-западе области до -1 градуса с дальнейшим понижением.

В Астане 7 апреля ожидаются осадки (дождь, снег), а 8 апреля ночью - снег, гололед. В пятницу будет резкое понижение температуры воздуха

В Павлодарской области 7 апреля на севере, западе пообещали осадки (дождь, снег), туман. 8 апреля на севере, востоке области снег, туман, гололед. Также ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до -5...-10 мороза, днем до -2...+3 градусов с дальнейшим понижением.

В Абайской области 8 апреля ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, востоке области туман, гололед. , а также резкое понижение температуры воздуха.

В Восточно-Казахстанской области пообещали осадки, на севере, а на востоке области сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед и сильный ветер. Также прогнозируются заморозки до -8 градусов ночью 8 апреля.

Отметим, что синоптики предупреждали жителей ряда регионов Казахстана о резком похолодании в ближайшие несколько дней. Оно связано с тем, что северные области будут находиться под влиянием северо-западного антициклона из районов Скандинавии

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2015634-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana-iz-za-silnogo-vetra-i-zamorozkov/