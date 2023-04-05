Резкое похолодание и осадки пообещали синоптики в Казахстане

Иней. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня. Жителям некоторых регионов стоит ожидать похолодания, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды и дожди.

6-8 апреля на юге, а 7-8 апреля на юго-востоке Казахстана временами возможны сильные дожди.

7 апреля под влиянием северо-западного антициклона из районов Скандинавии на северо-западе и севере страны ожидается резкое понижение температур воздуха. Также возможен переход дождя в снег.

Кроме того, по Казахстану прогнозируется усиление ветра, туман, в южных регионах с пыльной бурей и грозой, а на севере и северо-западе в то же самое время вероятен гололед.

На севере и северо-западе помимо этого ожидается понижение температуры ночью до -2...-12 градусов, днем -5...+7 градусов.

Пресс-служба ДЧС Алматы сообщила, что в период с 5 по 7 апреля в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

"В этой связи не рекомендуется выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, лучше воздержаться от походов в горы. ️Также убедительно просим туристов, оказавшихся в горах, соблюдать все меры безопасности!" - обратились в ДЧС к туристам.

На официальном сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что лавиноопасный период в Казахстане обычно продолжается с декабря по апрель. Однако в отдельные годы первые лавины сходят уже в ноябре, а последние - в мае.

В лавиноопасный период:

не игнорируйте информацию о предупреждениях компетентных органов;

постоянно следите за сообщениями средств массовой информации об обстановке в горах;

не останавливайтесь на отдых на лавиноопасных участках;

соблюдайте максимальную осторожность при движении по лавиноопасным участкам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015524-rezkoe-poholodanie-i-osadki-poobeschali-sinoptiki-v-kazahstane/