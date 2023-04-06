Спасатели обратились к алматинцам из-за сильного ветра

Ветер. Иллюстративное фото: Chalabala/Getty Images

Департамент по ЧС Алматы предупредил жителей южной столицы о сильном ветре, который ожидается в пятницу, 7 апреля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Спасатели, основываясь на штормовом предупреждении РГП "Казгиромет", сообщили, что завтра в Алматы ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 м/с.

В ДЧС города рекомендуют жителям находиться подальше от мостов, складов, деревьев, а также легких построек, щитов, вывесок, остановок, павильонов, фонарей.

"В человека может попасть ветка, оторванный шифер, дорожный знак. Укрыться можно в подземных переходах, станциях метро или в прочных зданиях", - говорится в предупреждении.

Также спасатели не рекомендуют оставлять автомобили под деревьями.

Ухудшение погоды в Казахстане

Отметим, что ранее специалисты метеослужбы предупреждали жителей ряда регионов страны о резком похолодании с 6 по 8 апреля. В некоторых регионах прогнозируют осадки в виде дождя и снега.

Позже синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде областей Казахстана - в предстоящие пятницу и субботу ожидается сильный ветер и заморозки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2015753-spasateli-obratilis-k-almatintsam-iz-za-silnogo-vetra/