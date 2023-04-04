Автоматизировать аттестацию учителей хотят в Минпросвещения: как это будет работать

Учитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минпросвещения Гани Бейсембаев на заседании кабмина рассказал о том, как изменится аттестация учителей в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр сообщил, что основные проблемы аттестации - это сбор педагогами большого количества документов в электронном и бумажном варианте, длительное рассмотрение аттестационной комиссией представленных документов, качество тестовых заданий.

Еще одной проблемой является, по его словам, сохранение принципов объективности, прозрачности и академической честности при проведении аттестации.

"Для регулирования данных проблем основным инструментом станет автоматизация процесса аттестации. Говоря простым языком, аттестация будет проводиться по принципу "нажатия одной кнопки". То есть учитель только подтверждает, что намерен пройти аттестацию, а личные документы аттестуемого и соответствующие материалы, определяющие уровень его квалификации, автоматически суммируются и анализируются информационной системой, которая в кратчайшие сроки подводит итоги", - пояснил он.

Таким образом, по его словам, полностью ограничивается человеческий фактор. Это также будет способствовать установлению объективности и транспарентности, считают в министерстве.

"В соответствии с планируемыми новыми изменениями высокий профессионализм и успешность деятельности педагога будут напрямую связаны с достижениями учащихся.

В соответствии со сроками аттестации педагогов предусматривается освобождение от процедуры аттестации педагогов, которым до пенсионного возраста осталось 5 лет, при условии, если они не будут продолжать педагогическую деятельность" - резюмировал глава Минпросвещения.

Напомним, что в прошлом году глава государства разделил Министерство образования и науки Казахстана на два ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Минпросвещения были переданы функции и полномочия министерства образования и науки РК в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей, обеспечения качества в сфере дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, цифровизации дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

Гани Бейсембаев возглавил Минпросвещения 4 января текущего года. После назначения новый министр пообещал, что традиционное преподавание дополнится инновационными способами преподавания предметов. Также наряду с бумажными учебниками планируется использовать цифровые учебники.

В его планах было создать республиканскую базу данных будущих кандидатов руководителей организаций образования и базу данных учителей-предметников, которая будет работать на ликвидацию дефицита педагогических кадров в регионах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015392-avtomatizirovat-attestatsiyu-uchiteley-hotyat-v-minprosvescheniya-kak-eto-budet-rabotat/