Погода в Шымкенте на неделю: 6 дней подряд будут идти дожди

Пешеходы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

3 апреля в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 15 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 21 градусов, но ночью температура опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 7,8 м/с.

4 апреля ожидается дождь. Температура составит около плюс 14 градусов. Максимальная температура составит плюс 18 градусов, а минимальная – плюс 10 градусов. Cкорость ветра составит 4,4 м/с.

5 апреля снова ожидается дождь. Средняя температура – плюс 12 градусов. Днем температура поднимется до плюс 17 градусов, а ночью опустится до плюс 9 градусов. Cкорость ветра составит 3,8 м/с.

6 апреля в Шымкенте синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 13 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 18 градусов, а опуститься может до плюс 8 градусов. Cкорость ветра будет равняться 5,0 м/с.

7 апреля будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 15 градусов, а ночью похолодает до плюс 11 градусов. Cкорость ветра составит 4,3 м/с.

8 апреля обещает быть дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 16 градусов. Максимальная температура составит плюс 22 градусов, минимальная – плюс 10 градусов. Обещанная скорость ветра – 5,7 м/с.

9 апреля, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 19 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 24 градусов, но ночью похолодает до плюс 13 градусов. Cкорость ветра составит 7,3 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015092-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-6-dney-podryad-budut-idti-dozhdi/