Погода в Алматы на неделю: ожидаются дожди и до 18 градусов тепла

Река Есентай в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

3 апреля в Алматы будет чистое небо. Температура в среднем составит плюс 7 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 14 градусов, но ночью температура опустится до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

4 апреля ожидается ясная погода. Температура составит около плюс 11 градусов. Максимальная температура составит плюс 16 градусов, а минимальная – плюс 6 градусов. Cкорость ветра составит до 2,1 м/с.

5 апреля будет облачно. Средняя температура – плюс 13 градусов. Днем температура поднимется до плюс 17 градусов, а ночью опустится до плюс 9 градусов. Cкорость ветра составит 2,4 м/с.

6 апреля в Алматы синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 13 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 17 градусов, а опуститься может до плюс 10 градусов. Cкорость ветра будет равняться 3,8 м/с.

7 апреля будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18 градусов, а ночью похолодает до плюс 9 градусов. Cкорость ветра составит 4,5 м/с.

8 апреля обещают дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 13 градусов. Максимальная температура составит плюс 18 градусов, минимальная – плюс 9 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,9 м/с.

9 апреля, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 14 градусов. Воздух может прогреться до плюс 16 градусов, но ночью похолодает до плюс 10 градусов. Cкорость ветра составит 3,9 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015091-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-ozhidayutsya-dozhdi-i-do-18-gradusov-tepla/