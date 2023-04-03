Погода в Астане на неделю: синоптики обещают потепление до плюс 16 градусов

Астана. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

3 апреля в Астане ожидается ясная погода. Температура в среднем составит плюс 5 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 12 градусов, но ночью температура опустится до минус 5 градусов. Скорость ветра составит 6,2 м/с.

4 апреля будет ясно. Температура составит около плюс 8 градусов. Максимальная температура составит плюс 15 градусов, а минимальная – плюс 1 градус. Cкорость ветра составит до 5,7 м/с.

5 апреля будет малооблачно. Средняя температура – плюс 9 градусов. Днем температура поднимется до плюс 16 градусов, а ночью опустится до плюс 2 градусов. Cкорость ветра составит 5,8 м/с.

6 апреля в Астане синоптики обещают рассеянные облака. Температура в среднем – плюс 10 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 15 градусов, а опуститься может до плюс 4 градусов. Cкорость ветра будет равняться 4,6 м/с.

7 апреля будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 7 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов, а ночью похолодает до плюс 5 градусов. Cкорость ветра составит 7,4 м/с.

8 апреля ожидается переменная облачность. Температура в среднем остановится на отметке плюс 6 градусов. Максимальная температура составит плюс 8 градусов, минимальная – плюс 2 градуса. Обещанная скорость ветра – 4,7 м/с.

9 апреля, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 7 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 11 градусов, но ночью похолодает до плюс 1 градуса. Cкорость ветра составит 4 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015090-pogoda-v-astane-na-nedelyu-sinoptiki-obeschayut-poteplenie-do-plyus-16-gradusov/