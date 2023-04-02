Заморозки ожидаются в Алматы и южных регионах Казахстана

Горная местность. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы и нескольких регионах Казахстана ожидаются заморозки. Также в областях страны возможны усиление ветра, туман и гроза. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

Ночью 3 апреля в Алматы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На севере, востоке и в горных районах Алматинской области синоптики прогнозируют ветер 15-20, порывы 25 м/с. Ночью сохраняются заморозки 1-6 градусов. В Кунаеве ночью возможны заморозки 2-4 градусов.

3 апреля на севере и востоке Жетысуской области сохранится ветер, порывы 17-22 м/с. Ночью вероятны заморозки 2-7 градусов. В Талдыкоргане тоже возможен ветер, временами порывы 17-22 м/с. Ночью заморозки 4-6 градусов.

В понедельник утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, западе, в горных и предгорных районах может быть гроза. Ночью на севере региона ожидаются заморозки в 1 градус. Также на большей части области может быть ветер 15-20, в горных районах и на севере региона - порывы 23-28 м/с. В Туркестане временами ожидаются гроза и ветер, порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте 3 апреля синоптики прогнозируют грозу и ветер, порывы 15-20 м/с.

2-4 апреля на юге и в горных районах Жамбылской области может быть туман. 2-3 апреля ночью сохраняются заморозки 1-6 градусов, 4 апреля - 2 градуса.

3 апреля в центре и на востоке Актюбинской области ожидается ветер, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе и в центре Мангистауской области, а также в Актау может быть туман.

3 апреля в Улытауской области обещают ветер 15-20, временами порывы 23 м/с.

В понедельник в центре Кызылординской области ожидается гроза, сохраняется пыльная буря, ветер 15-20, в центре региона - порывы 23 м/с.

3 апреля на юге и востоке Карагандинской области ожидается ветер 15-20, временами порывы 23 м/с.

Кроме того, в период со 2 по 4 апреля в Костанайской, Карагандинской и Акмолинской областях в связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха, а также с продолжением интенсивного снеготаяния ожидаются повышения уровней воды в бассейнах рек Тобол, Есиль, Нура.

Меры безопасности при сильном ветре

Спасатели советуют, находясь в доме или квартире:

закрыть все форточки и окна, проверить надежность их закрытия;

безопасными при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам;

держитесь подальше от гнилых и старых деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении. Воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице. В случае опасности и для сообщения информации звоните на номера телефонов 101 и 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015067-zamorozki-ozhidayutsya-v-almaty-i-yuzhnyh-regionah-kazahstana/