Гроза, дождь и сильный ветер ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана в понедельник

Гроза. Иллюстративное фото: pixabay.com

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте, в понедельник, 3 апреля, рассказали синоптики. В одном из мегаполисов ожидается дождь и сильный ветер, сообщает официальный сайт РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха поднимется до +12...+14 градусов. Скорость ветра в столице составит 5-10 метров в секунду.

В Алматы синоптики также прогнозируют переменную облачность. Дневная температура составит +14...+16 градусов. Немного усилится ветер - до 3-8 метров в секунду.

В Шымкенте в начале недели ожидаются гроза и дождь. Днем температура воздуха составит +21...+23 градуса. Также в городе ожидается сильный ветер со скоростью до 8-13 метров в секунду, порывы местами будут достигать 15-20 метров в секунду.

Как вести себя при грозе

В квартире, доме, здании:

не подходите близко к электропроводке, антеннам,

закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,

не касайтесь металлических предметов.

В транспорте:

не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;

прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,

не стойте на высоком месте или в открытом поле.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

На улице:

помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,

снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),

не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,

не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015096-groza-dozhd-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-ponedelnik/