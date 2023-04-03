Гроза, дождь и сильный ветер ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана в понедельник
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Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте, в понедельник, 3 апреля, рассказали синоптики. В одном из мегаполисов ожидается дождь и сильный ветер, сообщает официальный сайт РГП "Казгидромет".
В Астане сегодня ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха поднимется до +12...+14 градусов. Скорость ветра в столице составит 5-10 метров в секунду.
В Алматы синоптики также прогнозируют переменную облачность. Дневная температура составит +14...+16 градусов. Немного усилится ветер - до 3-8 метров в секунду.
В Шымкенте в начале недели ожидаются гроза и дождь. Днем температура воздуха составит +21...+23 градуса. Также в городе ожидается сильный ветер со скоростью до 8-13 метров в секунду, порывы местами будут достигать 15-20 метров в секунду.
Как вести себя при грозе
В квартире, доме, здании:
- не подходите близко к электропроводке, антеннам,
- закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,
- не касайтесь металлических предметов.
В транспорте:
- не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;
- прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,
- не стойте на высоком месте или в открытом поле.
А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.
На улице:
- помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,
- снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),
- не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,
- не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015096-groza-dozhd-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-ponedelnik/