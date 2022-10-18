"Устал от такого соседства": жители левобережья Астаны пожаловались на зловоние

Бульвар "Нурлы жол" в Астане. Иллюстративное фото: Reinaldo Coddou H. / Getty Images

В столице Казахстана коммунальные сети не выдерживают наплыва людей - жители города и даже депутаты бьют тревогу и жалуются на неприятный запах. Для улучшения ситуации власти планируют построить еще один коллектор.

По данным "Первого канала "Евразия", очистные сооружения столицы могут перерабатывать 188 тысяч кубометров воды в сутки. А люди уже спускают в канализацию более 300 тысяч кубометров.

Чтобы исправить ситуацию, решено запустить второй объект. Его экспертиза завершится весной 2023-го. Строительство начнут, если будет финансирование. Но к этим новым очистным, которые пока только на бумаге, уже планируют присоединить коллектор из района железнодорожного вокзала "Нурлы жол". Тянуть его будут через все левобережье.

Сейчас же астанчане, живущие на левом берегу, жалуются на запах канализации. Кроме того, в этой части города периодически затапливает подвалы жилищных комплексов.

"Вечером, когда городская канализация переполняется, все идет к нам в подвал. Здесь стоит ужасная вонь. Запах в квартиры поднимается. Я устал от такого соседства", — поделился горожанин по имени Дулат.

Коммунальщики же заявляют, что мощности коллектора достаточно, ссылаются на жителей, якобы сети забивает бытовым мусором. Отсюда, по их словам, и неприятный запах.

"Сейчас уже порядка 1,5 тысяч кубометров вытащили этого осадка. Там и тряпки, там и глина, чего только там нет. По крайней мере, результат видим, уровень воды падает. Но нам еще предстоит чистить и чистить", — сообщил руководитель производственно-технического отдела ГКП "Астана Су Арнасы" Виктор Шефер.

Столица расположена на равнине. Под землей - паутина из труб. 80% отходов идут по самотечной канализации и только 20% - по напорному коллектору.

На зловоние на левом берегу столицы жалуются не только простые горожане, но и депутаты.

"Канализацией пахнет в районе "Хан Шатыра", где-то по улице Керей-Жанибек хандар, ниже улицы Туран, мы этот запах ощущаем, но по сравнению с тремя годами ранее, когда я сюда переехал, запах стал меньше", — поделился мажилисмен Елнур Бейсенбаев.

Чиновники думают проложить по улице Керей, Жанибек хандар дополнительную ветку – обводной коллектор. А еще через несколько кварталов строят новый магистральный. Пока же вся канализационная сеть столицы – это полторы тысячи километров. Причин для неприятного запаха несколько, а способов решения не так много.

"Кроме откачки и механической очистки, пока ничего не делается. Нужно лишь ожидать закольцовки, а также строительства новых коллекторов. У нас ведется интенсивная застройка жилых комплексов. Увеличивается, получается, объем сбрасываемых стоков в центральный канализационный коллектор", — пояснил главный специалист городского управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Аскар Мусилов.

Коммунальщики надеются, что после прокладки новых сетей вдохнуть поглубже получится даже в самых зловонных районах столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993129-ustal-ot-takogo-sosedstva-zhiteli-levoberezhya-astany-pozhalovalis-na-zlovonie/