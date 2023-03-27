Пыльная буря, туманы и сильный ветер: казахстанцев предупредили о непогоде

Ветер. Иллюстративное фото: pexels.com

На 28 марта в ряде регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра и других неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, по данным синоптиков, завтра днем на юге и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер на северо-западе, юге и в центре области будет достигать 15-20 м/с.

На западе ЗКО ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге и востоке Павлодарской области, а также в городе Павлодаре ожидается туман.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Днем на севере и востоке региона скорость ветра составит 15-20 м/с.

На северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается ветер до 15-20 м/с, а ночью и утром порывы могут достигать 25 м/с.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Кроме того, с 21:00 27 марта до 21:00 28 марта в Усть-Каменогорске, Семее и Риддере в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени.

Также напомним, что с 26 по 28 марта в Алматинской области в связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Большой и Малой Алматинки сохраняется высокий уровень лавинной опасности.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах. При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014256-pylnaya-burya-tumany-i-silnyy-veter-kazahstantsev-predupredili-o-nepogode/