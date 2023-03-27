Похолодание и осадки ожидаются в Казахстане в середине недели

Снег на улице. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В середине рабочей недели, с 28 по 30 марта, в некоторых регионах республики прогнозируются дождь, метели и даже пыльная буря, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как сообщили синоптики, западная часть территории Казахстана в ближайшие несколько дней будет под влиянием пониженного давления – в связи с этим здесь прогнозируется неустойчивая погода.

Кроме того, с прохождением фронтальных разделов 29 марта на севере и в центре страны, а 29-30 марта – на востоке – дождь и снег. Днем 30 марта – сильный снег с низовой метелью.

29 и 30 марта на юге, юго-востоке Казахстана возможны дожди с грозами.

В целом по республике прогнозируются туманы и усиление ветра; на юго-западе – пыльная буря; на севере и востоке – гололед.

30 марта на севере, востоке и в центре страны ожидается понижение температуры воздуха днем до -5…+5 градусов.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Как не получить травмы при гололеде?

Как сообщается на официальном сайте одного из ДЧС Казахстана, если вы не хотите пострадать во время гололеда, важно следовать следующим правилам:

выбирайте нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носите обувь на высоком каблуке;

будьте осторожны в местах перехода на другую сторону дороги, не спешите, не бегайте;

внимательно смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы и т.п.);

если нет возможности обойти ледяную землю, пройдите по льду короткими шагами, как лыжник;

ходите медленно, ноги слегка расслабьте в коленях.

Помните, что при получении травмы необходимо обязательно обратиться в службу скорой помощи.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

менять колеса автомобиля на зимние шины;

не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;

соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать людям, которые переходят дорогу, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014167-poholodanie-i-osadki-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-seredine-nedeli/