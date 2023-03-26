Жителей и гостей Алматы попросили не ходить в горы из-за опасности схода лавин

Лавина. Иллюстративное фото: stevedunleavy.com/ Getty Images

В алматинском департаменте по ЧС предупредили о возможности схода лавин с 26 по 28 марта в горах близ мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Департамент по ЧС города Алматы, на основании штормового предупреждения №10 от 26 марта информирует, что в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Большой и Малой Алматинки сохраняется высокий уровень лавинной опасности в период с 26 по 28 марта", – подчеркнули представители ДЧС.

По данным специалистов, с начала года произошло уже более 60 случаев самопроизвольного схода лавин, общим объемом более 62 тыс. кубических метров.

"Жертв и пострадавших нет в связи с тем, что лавины сходили в труднодоступных местах", – добавили в ведомстве.

Сообщается, что Управление по ЧС Медеуского района совместно с ГУ "Казселезащита" провели мониторинг на горном курорте "Пионер", где сохраняется лавинная опасность. Сейчас курорт закрыт. С администратором была проведена разъяснительная работа.

Кроме того, для безопасности отдыхающих и населения в Иле-Алатауском национальном парке (Алмарасан, Аюсай) проводится разъяснительная работа о лавинной опасности – специалисты вручают памятки отдыхающим. Выставлены посты ДП, организовано дежурство сотрудников ГУ "Казселезащита".

При этом, спасатели настоятельно рекомендует с 26 по 28 марта не посещать горную местность, а также остерегаться крутых заснеженных склонов, чтобы не спровоцировать сход лавин.

Как действовать во время схода лавины?

Если вдруг вы оказались в горах во время схода лавины, следует предпринять несколько важных шагов, которые могут спасти жизнь. О них сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.

Действия во время лавины:

постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;

попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;

при погружении в снег, подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014087-zhiteley-i-gostey-almaty-poprosili-ne-hodit-v-gory-iz-za-opasnosti-shoda-lavin/