Жителей и гостей Алматы попросили не ходить в горы из-за опасности схода лавин
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В алматинском департаменте по ЧС предупредили о возможности схода лавин с 26 по 28 марта в горах близ мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Департамент по ЧС города Алматы, на основании штормового предупреждения №10 от 26 марта информирует, что в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Большой и Малой Алматинки сохраняется высокий уровень лавинной опасности в период с 26 по 28 марта", – подчеркнули представители ДЧС.
По данным специалистов, с начала года произошло уже более 60 случаев самопроизвольного схода лавин, общим объемом более 62 тыс. кубических метров.
"Жертв и пострадавших нет в связи с тем, что лавины сходили в труднодоступных местах", – добавили в ведомстве.
Сообщается, что Управление по ЧС Медеуского района совместно с ГУ "Казселезащита" провели мониторинг на горном курорте "Пионер", где сохраняется лавинная опасность. Сейчас курорт закрыт. С администратором была проведена разъяснительная работа.
Кроме того, для безопасности отдыхающих и населения в Иле-Алатауском национальном парке (Алмарасан, Аюсай) проводится разъяснительная работа о лавинной опасности – специалисты вручают памятки отдыхающим. Выставлены посты ДП, организовано дежурство сотрудников ГУ "Казселезащита".
При этом, спасатели настоятельно рекомендует с 26 по 28 марта не посещать горную местность, а также остерегаться крутых заснеженных склонов, чтобы не спровоцировать сход лавин.
Как действовать во время схода лавины?
Если вдруг вы оказались в горах во время схода лавины, следует предпринять несколько важных шагов, которые могут спасти жизнь. О них сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.
Действия во время лавины:
- постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;
- попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;
- при погружении в снег, подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014087-zhiteley-i-gostey-almaty-poprosili-ne-hodit-v-gory-iz-za-opasnosti-shoda-lavin/