До 22 градусов тепла ожидается в крупных городах Казахстана

Улицы Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В понедельник, 27 марта, жителей Алматы, Шымкента и Астаны ждет теплая погода без осадков. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Термометры днем покажут плюс 17-19 градусов, ночью от плюс 3 до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 0-5 метров в секунду.

В Астане также ожидается погода без осадков. Столбики термометров днем поднимутся до плюс 9-11 градусов, ночью в столице похолодает до минус 2-4 градусов. Астанчан также предупреждают об усилении ветра до 3-8 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, ночью в мегаполисе похолодает до плюс 8-10 градусов. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014105-do-22-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-krupnyh-gorodah-kazahstana/