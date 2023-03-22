Бесплатные автобусные маршруты запустили на месяц в Астане

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Компания CTS сообщила в своем Instagram-аккаунте, что с сегодняшнего дня в столице на месяц запускаются бесплатные спецмаршруты. Автобусы будут курсировать после окончания тарауих намаза.

Компания City Transportation Systems сообщила, что с 22 марта в священный месяц Рамазан будет организована подача специальных бесплатных маршрутов по Астане.

Отмечается, что маршруты будут курсировать после окончания тарауих намаза из мечетей города по ряду направлений.

Направления маршрутов мечети "Республиканская Главная мечеть":

микрорайон "Целинный";

Гребной канал;

проспект Республики.

Направления маршрутов мечети "Хазрет Султан":

Супермаркет "Спутник";

ж/д вокзал;

жилой массив "Коктал-1, 2".

Направления маршрутов мечети "Әбу Насыр әл-Фараби":

ЖМ "Коктал-1, 2";

ж/д вокзал;

медколледж.

Направления маршрутов мечети "Садвакаса хаджи Гилмани":

ЖМ "Коктал-1,2";

ЖМ "Кирпичный".

Направления маршрутов мечети "Рақымқызы Райса ана" – ТЦ "Рахмет".

С подробной схемой движения спецмаршрутов можно ознакомиться в "карусели" ниже.

В этом году месяц Рамадан (или Рамазан) начнется 23 марта. Ночь с 17 на 18 апреля – священная ночь Предопределения. 21 апреля – праздник Курбан-Байрам. Расписание намазов в этот период для жителей мегаполисов мы публиковали тут.

А здесь мы писали, что можно и что нельзя делать верующим в Рамадан.

Ранее наиб муфтий Сансызбай Шоканов объяснил различия между Фидия саадака, садака аль-фитр и закят.

Фидия саадака – милостыня, которую отдают те люди, которые из-за болезни не могут держать пост и нет надежды, что они смогут его восполнить в будущем.

Закят – обязательная милостыня, которую выплачивают раз в год люди, имеющие определенный уровень достатка.

Фитр-садака – это обязательное пожертвование и его должны делать все, у кого есть материальные возможности.

Согласно информации на сайте ДУМК, Рамадан – девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман. Слово "рамадан" в переводе с арабского означает "палящий зной", "сжигающий", "горячий", "жаркий".

В месяц Рамадан все мусульмане держат пост в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца. В течение этого месяца правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013759-besplatnye-avtobusnye-marshruty-zapustili-na-mesyats-v-astane/