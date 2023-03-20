Маршруты 10 автобусов изменятся в праздничные дни в Алматы
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В Алматы с 21 по 23 марта пройдут праздничные мероприятия в честь Наурыза. Из-за этого некоторые маршруты автобусов будут ездить иначе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
В праздничные дни изменения коснутся следующих маршрутов:
№ 16
- в восточную сторону – улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Гоголя – далее по схеме;
- в западную сторону – улица Кунаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.
№ 37
- в восточную сторону – улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай Батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме;
- в западную сторону – улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.
№ 48
- в южную сторону – улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Достык – далее по схеме;
- в северную сторону – проспект Достык – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.
№ 126
- в восточную сторону – улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Гоголя – далее по схеме;
- в западную сторону – улица Кунаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.
№ 201
- в восточную сторону – улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме;
- в западную сторону – улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.
№ 205
- в северную сторону – улица Желтоксан – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме;
- в южную сторону – улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – улица Наурызбай батыра – далее по схеме.
№ 206
- в восточную сторону – улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме;
- в западную сторону – улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.
№ 209
- в восточную сторону – улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме;
- в западную сторону – улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.
№ 210
- в восточную сторону – улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме;
- в западную сторону – улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.
№ 224
- в восточную сторону – улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме;
- в западную сторону – улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.
Ранее сообщалось, что основные праздничные мероприятия в южной столице начнутся 21 марта в 10:00 с так называемого "Шествия Наурыза".
"По центральным улицам Алматы – проспектам Абая и Абылай хана до улицы Толе би пройдут герои эпосов, легенд, сказок, беркутчи и другие. Всего в праздничном шествии примут участие 500 человек", – отмечали в акимате.
21 марта в 11:00 на площади "Астана" пройдет гала-концерт "Наурыз-думан", на котором артисты исполнят как национальные, так и мировые музыкальные произведения. На сцене будет развернуто театрализованное музыкальное действие, в котором примут участие актеры и детские коллективы.
22 марта в 17:00 на площади "Астана" состоится концерт Zhuldyzdy Almaty с участием молодых исполнителей, сообщили в акимате.
Кроме того, во время праздничных мероприятий 21-22 марта жителей и гостей города будут угощать коже и баурсаками. Всего планируется раздать 60 тонн национальных блюд.
С 18 по 24 марта по улицам Панфилова и Жибек Жолы пройдет "Наурыз Fest".
Также в городском ДП алматинских водителей предупредили об ограничении движения в праздничные дни.
Напомним, что в этом году в честь Наурыза казахстанцы будут отдыхать три дня – со вторника, 21 марта, до четверга, 23 марта, включительно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013675-marshruty-10-avtobusov-izmenyatsya-v-prazdnichnye-dni-v-almaty/