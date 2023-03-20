Маршруты 10 автобусов изменятся в праздничные дни в Алматы

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы с 21 по 23 марта пройдут праздничные мероприятия в честь Наурыза. Из-за этого некоторые маршруты автобусов будут ездить иначе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В праздничные дни изменения коснутся следующих маршрутов:

№ 16

в восточную сторону – улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Гоголя – далее по схеме;

в западную сторону – улица Кунаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.

№ 37

в восточную сторону – улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай Батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме;

в западную сторону – улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.

№ 48

в южную сторону – улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Достык – далее по схеме;

в северную сторону – проспект Достык – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.

№ 126

в восточную сторону – улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Гоголя – далее по схеме;

в западную сторону – улица Кунаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.

№ 201

в восточную сторону – улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме;

в западную сторону – улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.

№ 205

в северную сторону – улица Желтоксан – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме;

в южную сторону – улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – улица Наурызбай батыра – далее по схеме.

№ 206

в восточную сторону – улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме;

в западную сторону – улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.

№ 209

в восточную сторону – улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме;

в западную сторону – улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.

№ 210

в восточную сторону – улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме;

в западную сторону – улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.

№ 224

в восточную сторону – улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме;

в западную сторону – улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.

Ранее сообщалось, что основные праздничные мероприятия в южной столице начнутся 21 марта в 10:00 с так называемого "Шествия Наурыза".

"По центральным улицам Алматы – проспектам Абая и Абылай хана до улицы Толе би пройдут герои эпосов, легенд, сказок, беркутчи и другие. Всего в праздничном шествии примут участие 500 человек", – отмечали в акимате.

21 марта в 11:00 на площади "Астана" пройдет гала-концерт "Наурыз-думан", на котором артисты исполнят как национальные, так и мировые музыкальные произведения. На сцене будет развернуто театрализованное музыкальное действие, в котором примут участие актеры и детские коллективы.

22 марта в 17:00 на площади "Астана" состоится концерт Zhuldyzdy Almaty с участием молодых исполнителей, сообщили в акимате.

Кроме того, во время праздничных мероприятий 21-22 марта жителей и гостей города будут угощать коже и баурсаками. Всего планируется раздать 60 тонн национальных блюд.

С 18 по 24 марта по улицам Панфилова и Жибек Жолы пройдет "Наурыз Fest".

Также в городском ДП алматинских водителей предупредили об ограничении движения в праздничные дни.

Напомним, что в этом году в честь Наурыза казахстанцы будут отдыхать три дня – со вторника, 21 марта, до четверга, 23 марта, включительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013675-marshruty-10-avtobusov-izmenyatsya-v-prazdnichnye-dni-v-almaty/