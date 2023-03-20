Движение по некоторым улицам в Алматы ограничат в период празднования Наурыза

Наурыз. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Дорожное движение по ряду улиц в Алматы будет ограничено в связи с проведением мероприятий в период празднования Наурыза, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

21 и 22 марта в Алматы планируется провести ряд массовых и зрелищных мероприятий, посвященных празднованию Наурыза. В связи с чем, как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, некоторые улицы в мегаполисе будут закрыты или движение по ним будет ограничено.

"В этой связи будет ограничено дорожное движение по улице Желтоксан, (проспектам – прим. ред.) Абылай хана, Назарбаева, в промежутке от улицы Гоголя до улицы Кабанбай батыра.

По проспекту Толе би от Желтоксан до Назарбаева (на площади Астана) дорожное движение будет закрыто", – гласит сообщение.

Вместе с тем сообщается об ограничении парковки автотранспорта на указанных участках.

"В целях обеспечения дорожной безопасности, во избежание заторных явлений и плохого настроения в праздничные дни, полиция Алматы призывает граждан отнестись с пониманием к указанным мерам, заблаговременно корректировать маршрут своего передвижения и неукоснительно соблюдать ПДД", – сообщили в ДП Алматы.

О том, какие праздничные мероприятия ожидают алматинцев и гости южной столицы на Наурыз, мы писали тут.

Напомним, что в этом году в честь Наурыза казахстанцы будут отдыхать три дня – со вторника, 21 марта, до четверга, 23 марта, включительно. 25 и 26 марта – обычные выходные.

По информации на официальном сайте АО "НК "Kazakh Tourism", праздник Наурыз в Казахстане символизирует обновление природы и человека, начало новой жизни.

Для казахского народа Наурыз, так же как и для многих других, издревле считался началом перемен, к празднику готовились за несколько недель. В честь праздника люди заранее готовили яркие наряды или костюмы сказочных героев. Народ собирался на центральной площади селения и пускался в пляс. Веселье сопровождалось непрекращающимися песнями. Акыны соревновались в мастерстве слова.

Не обходилось и без традиционных спортивных состязаний, таких как курес – казахская национальная борьба, тогыз кумалак – логическая настольная игра, байга – скачки по пересеченной местности на дистанции 5‒15 км. Как и на любой большой праздник, на Наурыз было принято накрывать богатый дастархан.

До и после трапезы читались молитвы во имя предков. На праздничном столе обязательно должно быть Наурыз коже (мясной бульон с молочной и растительной составляющей).

В современном Казахстане Наурыз празднуют три дня – с 21 по 23 марта. Эти дни в республике, согласно законодательству государственный праздник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013668-dvizhenie-po-nekotorym-ulitsam-v-almaty-ogranichat-v-period-prazdnovaniya-nauryza/