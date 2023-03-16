Как в Алматы отметят Наурыз

Наурыз. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В акимате города Алматы рассказали, какие развлекательные мероприятия готовятся в честь Наурыза для жителей и гостей южной столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз акимата города.

Отмечается, что начало празднованию Наурыза в Алматы положило мероприятие "Көрісу күні", которое прошло 14 марта на территории парка "Кок Тобе".

В акимате сообщили, что основные мероприятия начнутся 21 марта в 10:00 с так называемого "Шествия Наурыза".

"По центральным улицам Алматы – проспектам Абая и Абылай хана до улицы Толе би пройдут герои эпосов, легенд, сказок, беркутчи и другие. Всего в праздничном шествии примут участие 500 человек", – гласит сообщение.

21 марта в 11:00 на площади "Астана" пройдет гала-концерт "Наурыз-думан", на котором артисты исполнят как национальные, так и мировые музыкальные произведения. На сцене будет развернуто театрализованное музыкальное действие, в котором примут участие актеры и детские коллективы.

22 марта в 17:00 на площади "Астана" состоится концерт Zhuldyzdy Almaty с участием молодых исполнителей, сообщили в акимате.

Кроме того, во время праздничных мероприятий 21-22 марта жителей и гостей города будут угощать коже и баурсаками. Всего планируется раздать 60 тонн национальных блюд.

С 18 по 24 марта по улицам Панфилова и Жибек Жолы пройдет "Наурыз Fest".

"В эти дни будут работать выставки художников и ремесленников. Посетители смогут ознакомиться с технологией ковроткачества, росписи шелка и керамики, огранки драгоценных камней, работы с кожей, деревом, стеклом и глиной. В рамках мероприятия запланированы выступления аниматоров, народное караоке, танцевальный флешмоб, конкурсы, живая музыка с участием звезд эстрады, розыгрыши подарков и другие активности", – гласит сообщение.

Сообщается, что детская площадка будет расположена со стороны проспекта Абылай хана: запланировано выступление аниматоров, артистов цирка, театра кукол, шоу Мурата Мутурганова, ростовых кукол – персонажей из народных сказок.

Отмечается, что здесь будут установлены игровые фигуры, планируется проведение познавательных программ, семейных и детских игр-эстафет. А ярмарка ремесленников и выставки прикладного искусства будут организованы на 10 специальных прилавках в виде повозок (арба), а также в шатрах.

Согласно сообщению акимата, спортивная зона будет расположена по улице Толе би от улицы Панфилова до проспекта Назарбаева. Здесь планируется проведение спортивно-развлекательных национальных состязаний "Асық ату", "Жамбы ату", "Арқан тартыс", "Қол күрес", "Қазақша күрес", "Көкпар тарту", "Тоғыз құмалақ".

"На территории театра традиционного искусства "Алатау" с 21 по 23 марта будет развернут этногородок со сценой для выступления артистов и показа театрального спектакля "Наурыз-думан". Там также пройдут выставки ремесленников, картин, мастер-классы, флешмобы, шествие ростовых кукол, спортивные состязания", – поведали в акимате.

Вместе с тем, как сообщается, традиционно праздничное мероприятие будет проходить с 14 по 24 марта с 17:00 до 20:00 во всех районах города. На сценах будут исполнены лучшие произведения казахского музыкального фольклора.

Наурыз в Казахстане

Праздник Наурыз символизирует обновление природы и человека, начало новой жизни. Такая информация приводится на официальном сайте АО "НК "Kazakh Tourism".

Для казахского народа Наурыз, так же как и для многих других, издревле считался началом перемен, к празднику готовились за несколько недель. В честь праздника люди заранее готовили яркие наряды или костюмы сказочных героев. Народ собирался на центральной площади селения и пускался в пляс. Веселье сопровождалось непрекращающимися песнями. Акыны соревновались в мастерстве слова.

Наурыз. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Не обходилось и без традиционных спортивных состязаний, таких как курес – казахская национальная борьба, тогыз кумалак – логическая настольная игра, байга – скачки по пересечённой местности на дистанции 5‒15 км.

Как и на любой большой праздник, на Наурыз было принято накрывать богатый дастархан. До и после трапезы читались молитвы во имя предков. На праздничном столе обязательно должно быть Наурыз коже (мясной бульон с молочной и растительной составляющей).

Празднование Наурыза в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В современном Казахстане Наурыз празднуют три дня – с 21 по 23 марта. Эти дни в республике, согласно законодательству государственный праздник.

К слову, мы писали, что на следующей неделе казахстанцы будут работать всего два дня – в понедельник и пятницу: в честь Наурыза предусмотрено сразу три выходных.

Главные принципы и традиции праздника практически не изменились. Как и прежде, люди желают друг другу благополучия. В городах и селах организуются уборка парковых зон, посадка саженцев, проходят масштабные народные гулянья, выступления любимых казахстанских артистов, кулинарные соревнования по приготовлению плова и наурыз-коже, спортивные национальные турниры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013205-kak-v-almaty-otmetyat-nauryz/