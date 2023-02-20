Как будут отдыхать казахстанцы в марте

Наурыз. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Чуть больше недели осталось до наступления весны, а значит, не за горами и мартовские праздники. На какие дни в этом году выпадут праздничные выходные, сообщается на официальном сайте "Электронного правительства".

Помимо стандартных восьми календарных выходных дней, казахстанцы отдохнут:

8-го марта – выпадает на среду ;

; на Наурыз с 21 по 23 марта – вторник, среда и четверг.

То есть, в этом марте никаких переносов рабочих и выходных дней в связи с праздниками не ожидается.

Отметим, что Международный женский день и Наурыз мейрамы являются государственными праздниками в Казахстане.

Согласно Закону "О праздниках в РК", государственные праздники посвящены событиям, имеющим общественно-политическое значение, традиционно отмечаются гражданами Казахстана. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Помимо государственных есть национальные, а также профессиональные и иные праздники.

Международный женский день

Как сообщается на официальном сайте ООН, международный женский день (8 марта) празднуют во всем мире. В этот день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Идея проведения Международного женского дня впервые возникла в начале ХХ века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и появления радикальных идеологий.

Тем не менее многими этот праздник воспринимается как день весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от ее статуса и возраста, пишет сайт Calend.ru.

Наурыз мейрамы

21 марта – день весеннего равноденствия, день, когда на смену зиме приходит долгожданное весеннее тепло.

В переводе с фарси "Навруз" означает "новый день". Его написание и произношение различаются в разных странах – Новруз, Навруз, Нуруз, Невруз, Нооруз, в Казахстане – Наурыз. Такая информация приводится на официальном сайте АО "НК "Kazakh Tourism".

В современном Казахстане Наурыз празднуют три дня – с 21 по 23 марта.

Для казахстанского народа Наурыз, так же как и для многих других, издревле считается началом перемен, к празднику готовятся за несколько недель. В эти дни люди желают друг другу благополучия. В городах и селах организуются уборка парковых зон, посадка саженцев, проходят масштабные народные гулянья, выступления любимых артистов, кулинарные соревнования по приготовлению плова и наурыз-коже, спортивные национальные турниры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010092-kak-budut-otdyhat-kazahstantsy-v-marte/