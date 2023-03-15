До 22 градусов тепла ожидается в крупнейших городах Казахстана

Кошка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среду, 15 марта, в крупнейших городах Казахстана - Алматы, Астане и Шымкенте, ожидается погода без осадков. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Алматинцев сегодня ждет погода без осадков, днем в южной столице прогнозируют 14-16°C тепла, ночью - до 2-4°C со знаком плюс. Скорость ветра в городе составит 2-7 метров в секунду.

В Астане также сегодня ожидается ясный день без осадков, но в столице будет значительно холоднее: здесь столбики термометров днем покажут от 0 до -2°C, ночью похолодает до -5...-7°C. Кроме того, в столице ожидается усиление ветра до 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.

В Шымкенте синоптики прогнозируют днем +20...+22°C, ночью +3...+5°C. Осадков в третьем мегаполисе не будет, скорость ветра составит 2-8 м/с.

Напомним, что сегодня в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012913-do-22-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/