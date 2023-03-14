Лавинная опасность, осадки и ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Лавина. Иллюстративное фото: stevedunleavy.com/ Getty Images

Казахстанские синоптики предупредили жителей ряда регионов о плохих погодных условиях - в некоторых областях объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В период 15-17 марта 2023 года в связи с неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин, отметили синоптики.

Также с 15 по 17 марта 2023 года в связи с прогнозом смешанных осадков, а также повышением температурного фона в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Завтра на севере, в центре Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с.

Днем 15 марта на севере, в центре Мангистауской области возможна пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

В среду на севере, востоке Костанайской области ожидается снег, на юге области осадки (преимущественно дождь). На севере, востоке области - низовая метель. На юге области туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха днем 0-5 мороза.

15 марта ночью на западе, севере, днем на севере, востоке Карагандинской области пообещали осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на большей части, днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются осадки (преимущественно снег). На севере, востоке, западе области - низовая метель, гололед, а на западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, западе области порывы 15-20 м/с.

15 марта на севере, востоке Улытауской области прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а также туман и гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В среду ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

15 марта на юге, востоке Актюбинской области пообещали туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, восточный на юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на западе, востоке, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем на востоке, юге, западе области порывы 15-20 м/с.

В среду утром и днем на большей части Павлодарской области вероятны осадки, на западе, юге области - гололед. Ветер северо-западный утром и днем на большей части области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем от -2 до +3 градусов.

15 марта на западе, юге, в горных районах Алматинской области, а также в Туркестанской области ожидается туман.

Если вдруг вы оказались в горах во время схода лавины, следует предпринять несколько важных шагов, которые могут спасти жизнь. О них сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.

Действия во время лавины:

постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;

попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;

при погружении в снег, подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012894-lavinnaya-opasnost-osadki-i-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-kazahstane/