Эпичное видео с погрязшей в Сайране техникой снял алматинец

Экскаваторы на Сайране. Кадр из видео: instagram.com/maga.fpv

Вчера в Алматы во время очистных работ на озере Сайран застряли несколько экскаваторов. Пользователь Instagram снял застрявшую технику на видео с дрона и поделился результатом.

Ролик появился в Instagram-аккаунте Andrey Maglёvanyy. Судя по странице, мужчина увлекается операторской работой и отдает предпочтение съемке с беспилотника.

Последние несколько работ алматинца посвящены застрявшим на озере Сайран экскаваторам. Инцидент произошел накануне - три экскаватора увязли глубоко в иле, когда проводили механическую очистку дна водохранилища.

В Управлении экологии и окружающей среды Алматы сообщали, что из-за резкого потепления и увеличения объема талых вод грунт размягчился. Подрядчику посоветовали использовать более легкую технику, а застрявшие экскаваторы вчера начали вытаскивать.

Планируется, что работы по очистке дна Сайрана будут завершены до 13 марта.

Водохранилище Сайран располагается на реке Большая Алматинка. Ограничивается улицами Варламова (на восточной стороне), Садовникова (на западной), а также Толе би (на северной стороне) и проспектом Абая (на южной).

В январе акима Алматы Ерболат Досаев анонсировал реконструкцию и благоустройство озера Сайран. По словам Досаева, последние масштабные работы по очистке и реконструкции на Сайране проводились в 1971 году, то есть больше 50 лет назад.

В феврале текущего года Управление экологии и окружающей среды Алматы приступило к работам по очистке дна водохранилища Сайран.

Согласно проекту механической очистки озера, предусмотрены работы по углублению дна, уполаживанию откосов западного берега, стабилизации русла реки, очистке устройства пляжей и ремонту пирса левобережной части.

Планируется, что механическая очистка дна и берегов от ила, камыша и мусора завершится в мае этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012395-epichnoe-video-s-pogryazshey-v-sayrane-tehnikoy-snyal-almatinets/