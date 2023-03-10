До 25 градусов тепла ожидается в казахстанских мегаполисах

Яблоня. Иллюстративное фото: pixabay.com

В пятницу, 10 марта, во всех трех мегаполисах Казахстана ожидается теплая погода без осадков. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня ожидается переменная облачность, осадков не будет, столбики термометров днем поднимутся до +14...+16°C, ночью опустятся до +6...+8°C. Скорость ветра составит 0-5 метров в секунду.

При этом из-за тумана в южной столице сегодня объявлено штормовое предупреждение.

В Астане сегодня также прогнозируют погоду без осадков, днем термометры покажут от 0 до +2°C, ночью похолодает до 0...-2°C. Скорость ветра в столице составит 2-7 м/с.

Жителям Шымкента специалисты обещают днем +23...+25°C, ночью - до +12...+14°C. Осадков в мегаполисе не ожидается, скорость ветра составит 5-10 м/с.

При тумане водителям рекомендуется:

уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;

быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;

следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;

включить стеклоочистители;

периодически сверять свою скорость по спидометру;

использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

Напомним также, что в нескольких областях Казахстана сегодня объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012346-do-25-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-kazahstanskih-megapolisah/