Гроза и сильный ветер ожидаются в казахстанских мегаполисах

Прохожие с зонтиками. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В четверг, 9 марта, в Алматы и Шымкенте объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и тумана, а в Астане ожидается сильный ветер, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. При этом температура воздуха в южной столице днем составит +8...+10°C, а ночью +2...+4°C.

Из-за потепления и осадков в горах сейчас не безопасно - ранее спасатели призвали алматинцев не ходить в горы из-за возможного схода лавин.

Кроме того, сегодня в южной столице объявлено штормовое предупреждение из-за тумана.

В Астане синоптики обещают погоду без осадков, однако горожан предупреждают о сильном ветре с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха в столице днем составит -1...-3°C, ночью похолодает до -10...-12°C.

В Шымкенте, как и в Алматы, сегодня ожидается гроза и сильный ветер со скоростью 8-13 м/с и с порывами до 20-25 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +16...+18°C, ночью похолодает +9...+11°C. Из-за грозы в третьем мегаполисе объявлено штормовое предупреждение.

Ранее мы рассказывали о правилах безопасности в непогоду.

Как вести себя при грозе

В квартире, доме, здании:

не подходите близко к электропроводке, антеннам,

закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,

не касайтесь металлических предметов.

В транспорте:

не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;

прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,

не стойте на высоком месте или в открытом поле.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.На улице:

помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,

снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),

не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,

не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

При тумане водителям рекомендуется:

уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;

быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;

следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;

включить стеклоочистители;

периодически сверять свою скорость по спидометру;

использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Напомним также, что сегодня штормовое предупреждение объявлено еще в ряде регионов Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012165-groza-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah/