Гроза и сильный ветер ожидаются в казахстанских мегаполисах
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В четверг, 9 марта, в Алматы и Шымкенте объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и тумана, а в Астане ожидается сильный ветер, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. При этом температура воздуха в южной столице днем составит +8...+10°C, а ночью +2...+4°C.
Из-за потепления и осадков в горах сейчас не безопасно - ранее спасатели призвали алматинцев не ходить в горы из-за возможного схода лавин.
Кроме того, сегодня в южной столице объявлено штормовое предупреждение из-за тумана.
В Астане синоптики обещают погоду без осадков, однако горожан предупреждают о сильном ветре с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха в столице днем составит -1...-3°C, ночью похолодает до -10...-12°C.
В Шымкенте, как и в Алматы, сегодня ожидается гроза и сильный ветер со скоростью 8-13 м/с и с порывами до 20-25 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +16...+18°C, ночью похолодает +9...+11°C. Из-за грозы в третьем мегаполисе объявлено штормовое предупреждение.
Ранее мы рассказывали о правилах безопасности в непогоду.
Как вести себя при грозе
В квартире, доме, здании:
- не подходите близко к электропроводке, антеннам,
- закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,
- не касайтесь металлических предметов.
В транспорте:
- не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;
- прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,
- не стойте на высоком месте или в открытом поле.
А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.На улице:
- помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,
- снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),
- не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,
- не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.
При тумане водителям рекомендуется:
- уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;
- быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;
- следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
- включить стеклоочистители;
- периодически сверять свою скорость по спидометру;
- использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.
Что делать при сильном ветре
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;
Если сильный ветер застал Вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
- не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;
- воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.
В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.
Напомним также, что сегодня штормовое предупреждение объявлено еще в ряде регионов Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012165-groza-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah/