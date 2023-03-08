Алматинцев призвали не ходить в горы в ближайшее время

Горы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жителей и гостей города Алматы предупредили о возможном сходе снежных лавин из-за неустойчивого состояния снежного покрова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

"В период с 8 по 10 марта в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин", – гласит сообщение пресс-службы ДЧС Алматы.

В Департаменте по ЧС порекомендовали не выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин. Ради безопасности следует воздержаться от походов в горы. А туристам, оказавшимся в горах, нужно соблюдать все меры безопасности.

В случае, если Вам необходима помощь, нужно звонить по номерам 112 или 109, а также в дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК": +7 (727) 372 -15-60.

Согласно сообщению ДЧС Алматы, блокпосты выставлены:

на плотине "Медеу" возле диспетчерского поста автодороги "Медеу-Шымбулак";

выше ГЛК "Шымбулак" на автодороге "Шымбулак-Туюык су";

около бассейна реки Киши Алматы;

на плотине "Аюсай" на автодороге "Алматы-БАО";

около бассейна реки Улкен Алматы.

Тем временем в ГУ "Казселезащита" предупредили о лавиноопасной обстановке в стране. Там напомнили, что наиболее опасными периодами, когда происходит лавинная активность, считаются начало зимы и начало весны.

Так, с начала года было зарегистрировано на заранее закрытых, в труднодоступных и не освоенных местах 44 самопроизвольно сошедших снежных лавин, общим объемом в 53 тыс. кв. м.

Отмечается, что в текущий лавиноопасный период наибольшее число самопроизвольных сходов снежных лавин зарегистрировано в горных районах Алматы – 26 сходов.

"Март – наиболее опасный период, когда происходит самопроизвольный сход снежных лавин (в это время фиксируется около 85% случаев). Обвал снега возможен в любое время суток, но чаще это событие происходит днем, во второй половине", – сообщили в "Казселезащите".

На образование и сходов снежных лавин прежде всего влияют:

снегопад или сосредоточение огромного количества снега на горных склонах;

оттепели и дожди;

землетрясения;

внезапная смена температурного режима (колебания температур);

подрезка склона лыжниками, туристами, дикими животными.

Сообщается, что по состоянию на 7 марта сошло 10 лавин общим объемом в 8 тыс. кв. м.

Основные правила поведения в горах

Если предупреждения о возможном сходе лавин не было, то прежде, чем отправиться в путь, нужно составить маршруты передвижения, разузнать информацию о местности, куда направляетесь, а также максимально избегать опасных склонов.

Кроме того, в горах желательно держаться группой.

Для подстраховки можно захватить с собой лавинный приемопередатчик, который даст возможность отыскать оказавшегося в лавине человека.

Передвигаться рекомендуется лишь по дорогам и проложенным тропам долин, по гребням гор. Важно помнить о том, что нельзя выходить на крутые заснеженные склоны.

В случае, если лавина сорвалась высоко и есть время что-нибудь предпринять, важно помнить, что уходя с пути несущегося потока в безопасное место, нужно двигаться не вниз, а по горизонтали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012162-almatintsev-prizvali-ne-hodit-v-gory-v-blizhayshee-vremya/