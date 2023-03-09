Туман, гололед и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в нескольких областях Казахстана

Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жителей ряда регионов Казахстана предупредили об ухудшении погодных условий. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

10 марта ночью и утром на севере, востоке Улытауской области ожидается туман.

Также туман пообещали в пятницу на севере, востоке Карагандинской области.

Завтра ночью и утром в центре горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

10 марта на севере Костанайской области возможна низовая метель. На юге области - туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

Туман пообещали и в Мангистауской области.

10 марта ночью на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью на большей части области, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области синоптики обещают гололед. Ветер южный, юго-западный днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

10 марта в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Алматинской области возможен туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем в центре области порывы 17-22 м/с.

10 марта в северной половине Актюбинской области на дорогах ожидается гололедица.

Завтра на севере, западе и востоке Акмолинской области будет туман. На дорогах возможна гололедица. Ветер южный ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

Отметим, что в некоторых областях Казахстана, согласно прогнозам синоптиков, будут наблюдаться гололедные явления. На официальном сайте электронного правительства опубликованы рекомендации для граждан во время гололеда.

Что делать при гололеде:

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом.

Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012311-tuman-gololed-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-neskolkih-oblastyah-kazahstana/