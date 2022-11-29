Как ликвидировать трехсменные школы в Казахстане, придумали в Минпросвещения

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Минпросвещения на заседании кабмина рассказал, как можно в стране ликвидировать аварийные трехсменные школы и решить проблему дефицита ученических мест, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов представил проект "Комфортная школа".

"Проект по своему масштабу и значимости является особенным и не имеет аналогов. Он направлен на полную ликвидацию проблем аварийных, трехсменных школ и дефицита ученических мест, не находивших своего решения в течение многих лет", – заявил министр.

Он добавил, что в документе учтены факторы, приведшие к высокой нагрузке на школьную инфраструктуру. В их числе урбанизация, миграция населения, рождаемость, износ зданий школ, плотная и точечная застройка жилых кварталов в мегаполисах.

"Для решения этих вопросов в период с 2023 по 2025 годы для ввода 842 тыс. ученических мест предусмотрено 2,6 трлн тенге. В рамках Национального проекта будет создано порядка 60 тысяч временных на период строительства и 40 тысяч постоянных рабочих мест после ввода школ в эксплуатацию", – добавил министр.

Ввод новых школ планируется осуществить посредством трех конкретных механизмов:

строительство школ в рамках ГЧП; выкуп у частных инвесторов готовых зданий школ, отвечающих требованиям комфортной школы, в виде товара; целевое строительство школ через единого оператора.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что в комфортных школах учащиеся начальных и старших классов будут обучаться в отдельных блоках здания школы. Соответственно, в каждом блоке будут предусмотрены свои учебные классы, туалеты и спортзалы.

Предусмотрена также установка систем видеонаблюдения, звукового оповещения, автоматической блокировки дверей для обеспечения безопасности детей. Также будут созданы необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями.

Для удобства учеников предусмотрены будут индивидуальные шкафчики для хранения учебных пособий, сменной одежды, а также соответствующие условия для чтения книг, творческого развития и отдыха детей.

Министр также заверил, что школы будут оснащены самыми современными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, а в кабинетах будут установлены touch-экраны и предоставлена возможность подключения к высокоскоростному интернету из любой точки школы.

Также, по его словам, в комфортных школах будет предусмотрено несколько спортзалов в зависимости от возраста учеников.

"В новых школах будут созданы все условия и для педагогов. Кабинеты для учителей, профессиональные зоны, залы для дополнительного обучения или проведения совещаний, в каждом кабинете будут компьютеры, отдельно подключенные к интернету.

Комфортные школы будут выполнять роль community центров. В особенности это касается сельских школ. Кроме того, комфортные школы станут ресурсными центрами по привитию детям навыков к труду", – резюмировал глава Минпросвещения.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев поручил отсуженные у коррупционеров средства тратить на строительство новых школ.

Позднее глава кабмина Алихан Смаилов заявил об открытии спецсчета для денег, которые были изъяты у коррупционеров. Пока туда поступило порядка 50 млрд тенге.

Кроме того, в Актюбинской области в сентябре текущего года виновные в совершении коррупционных преступлений должностные лица возместили ущерб в сумме 197 млн тенге. Большая часть этих денег будет направлена на строительство школы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999353-kak-likvidirovat-trehsmennye-shkoly-v-kazahstane-pridumali-v-minprosvescheniya/