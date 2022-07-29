Еще один незаконно строящийся ЖК планируют снести в Алматы

Недостроенный жилой комплекс. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Суд вынес решение о сносе незаконно возводимого жилого комплекса в Наурызбайском районе города Алматы. Отмечается, что строительство было начато без необходимых документов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Управление градостроительного контроля города Алматы провело проверку объекта ТОО "ЖК Qadam", которая выявила ряд нарушений в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

"Строительство 4-этажного многоквартирного жилого дома было начато без разрешительных документов", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что по результатам проверки в отношении ТОО были составлены административные протоколы. После представители власти инициировали исковое заявление о сносе незаконно возводимого объекта.

"В результате решением суда иск о сносе незаконно возведенного объекта удовлетворен. Ожидается вступление решения в законную силу", – добавили в пресс-службе акимата города Алматы.

Горожанам напомнили, что перед покупкой недвижимости можно проверить информацию о строящемся доме и запросить наличие пакета документов по горячей линии: +7 (727) 229-81-36.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980836-esche-odin-nezakonno-stroyaschiysya-zhk-planiruyut-snesti-v-almaty/