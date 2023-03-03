Коробка с котятами подняла панику в Уральске, на месте трудились саперы

Котята. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Уральске в четверг, 2 марта, прохожие обнаружили на остановке подозрительную коробку и сообщили в полицию. Приехавшие на место саперы нашли в коробке котят, передает "Мой город".

Как рассказали очевидцы изданию, после поступления сообщения о подозрительной коробке полицейские перекрыли дорогу и оцепили территорию в районе остановки "Айгуль".

К моменту приезда журналистов спецоперация уже завершилась, полицейские сматывали сигнальные ленты, а рядом лежала пустая коробка.

Место обнаружения подозрительной коробки. Фото: mgorod.kz

Произошедшее объяснили в пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

"В 10:00 на пульт 102 поступила информация, что на остановке "Айгуль" на улице С. Тюленина стоит запечатанная коробка. Люди опасались, что внутри может находиться взрывчатое вещество.

После поступления информации на место незамедлительно направлены все службы, полицейские оцепили территорию. На место происшествия выехало руководство ведомства", — рассказали правоохранители.

При участии саперов коробку открыли, в ней оказались два живых котенка.

О дальнейшей судьбе животных не сообщается.

На сайте Cardiomedical.kz опубликована памятка для населения при обнаружении подозрительных предметов.

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

Признаки, свидетельствующие о взрывоопасности обнаруженного предмета:

наличие неизвестного свертка или какого-либо предмета у машины, на лестнице, в квартире и т.д.; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет; необычное размещение обнаруженного предмета у машины, дверей квартиры, в подъезде; натянутая проволока, шнур, видимые снаружи предметов провода, источники питания или изолирующая лента; шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, часового механизма, низкочастотные шумы).

Если Вы обнаружили подозрительный предмет

в общественном транспорте:

опросите людей, находящихся рядом, и постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить;

если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю или кондуктору.

в подъезде своего дома:

опросите соседей: возможно, предмет принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в правоохранительные органы (тел. 102, 112).

на улице, парке, в другом общественном месте:

осмотритесь вокруг, если есть возможность, попытайтесь, установить хозяина. Если он не установлен, немедленно сообщите о находке в правоохранительные органы (тел. 102, 112);

постарайтесь оградить или на удаленном расстоянии не допустить посторонних к предмету. По прибытию сотрудников правоохранительных органов передайте информацию о времени обнаружения предмета.

в учреждении, организации:

немедленно сообщите о находке сотруднику охраны или администрации объекта.

Не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам, разрушениям.

Категорически запрещается

вскрывать, сдвигать с места, поднимать, переносить предмет, брать в руки;

класть предмет в карманы, портфель, сумку и т.п.;

закапывать в землю или бросать их в водоемы;

обрывать или тянуть отходящие от предметов проволоку или провода, предпринимать попытки их обезвредить;

пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами;

пользоваться в непосредственной близости от предмета радио- и электроаппаратурой, сотовыми телефонами.

Добавим, однако, что в этом случае горожане проявили бдительность, сообщив о подозрительном предмете в общественном месте. Однако в последнее время в Казахстане участились случаи лжетерроризма. В январе Генпрокуратура сообщала, что за 2022 год было возбуждено 181 уголовное дело по этой статье, еще 25 человек были осуждены за ложные сообщения о терроризме.

Так, на прошлой неделе в Алматы "заминировали" сразу шесть зданий, взрывных устройств в итоге ни в одном из них не нашли.

В середине февраля в полицию Акмолинской области поступило сообщение о заложенной в здании средней школы бомбе, а за несколько дней до этого один из банков Астаны получил письмо с угрозами - автор письма грозился взорвать банк. В обоих случаях подозреваемых задержали, против них возбуждены уголовные дела.

Согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011574-korobka-s-kotyatami-podnyala-paniku-v-uralske-na-meste-trudilis-sapery/