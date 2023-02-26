Полиция выставила блокпосты в горах Алматы
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С субботы, 25 февраля, в горах Алматы, выше плотины Аюсай и на автодороге Шымбулак - Эдельвейс, выставлены блокпосты - горожанам доступ в горы закрыт, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматы.
Как объяснили в ДЧС, полиция выставила блокпосты и закрыла проезд к горам из-за того, что в последние дни здесь шли обильные осадки в виде снега, это спровоцировало неустойчивое состояние снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы.
Отмечается, что дороги закрыты не только для автотранспорта, но и для пеших туристов.
На дорогах выставлены два экипажа полиции.
Напомним, в пятницу ДЧС предупреждал алматинцев об обильных осадках в виде дождя и снега и угрозе схода лавин в горах Алматы.
"В период с 25 по 27 февраля в связи с прогнозом сильных осадков, а также повышением температурного фона ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъем уровня воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. Возможен сход лавин", – сообщали в ведомстве.
Тогда же горожан просили воздержаться от походов в горы.
Как вести себя при сходе лавины
Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, лавина – это быстрое, чаще внезапно возникающие движение снега и льда по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни людей и носящее ущерб всему, что оказывается на пути ее схода.
К лавинообразующим факторам относятся высота снежного покрова, плотность снега, интенсивность снегопада и оседание снежного покрова.
Также на сход лавины могут повлиять изменение температуры воздуха и метелевые перераспределения снежного покрова.К наиболее частым причинам схода можно отнести:
- обильные снегопады, увеличивающие объем снежной массы на склонах;
- человеческий фактор (механическое воздействие, громкий, выстрел и т.д.);
- повышение уровня влажности воздуха, что тоже делает снег более тяжелым;
- землетрясение (горы, как правило, расположены в сейсмоопасных зонах).
Как подчеркивают специалисты, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее, бежать нужно не вниз, а в сторону.
Если же этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:
- закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;
- расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;
- нельзя кричать, потому что это отнимает силы – все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега, никто ничего не услышит;
- необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;
- нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010883-politsiya-vystavila-blokposty-v-gorah-almaty/