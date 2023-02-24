Алматинцев предупредили о сильных осадках и возможных лавинах в субботу

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В субботу, 25 февраля, в Алматы ожидается сильный дождь и мокрый снег. Также в горах сохраняется угроза схода лавин, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинского ДЧС.

На основании штормовых предупреждений от 24 февраля в Департаменте по ЧС города Алматы сообщили, что в мегаполисе в субботу, 25 февраля, ожидаются сильные осадки – дождь и мокрый снег, – а также туман и гололед.

"В период с 25 по 27 февраля в связи с прогнозом сильных осадков, а также повышением температурного фона ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъем уровня воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", – предупредили специалисты.

При этом отмечается, что на сегодня подрядными и коммунальными службами акиматов районов 1154 километра арычных сетей были расчищены от мусора и снега. Работы ведутся ежедневно.

Кроме того, на основании штормового предупреждения о лавинной опасности представители ДЧС сообщили, что 24 и 25 февраля в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин.

"В этой связи не рекомендуется выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, лучше воздержаться от походов в горы", – подчеркнули в ведомстве.

Как вести себя при сходе лавины

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, лавина – это быстрое, чаще внезапно возникающие движение снега и льда по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни людей и носящее ущерб всему, что оказывается на пути ее схода.

К лавинообразующим факторам относятся высота снежного покрова, плотность снега, интенсивность снегопада и оседание снежного покрова. Также на сход лавины могут повлиять изменение температуры воздуха и метелевые перераспределения снежного покрова.

К наиболее частым причинам схода можно отнести:

обильные снегопады, увеличивающие объем снежной массы на склонах;

человеческий фактор (механическое воздействие, громкий, выстрел и т.д.);

повышение уровня влажности воздуха, что тоже делает снег более тяжелым;

землетрясение (горы, как правило, расположены в сейсмоопасных зонах).

Как подчеркивают специалисты, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее, бежать нужно не вниз, а в сторону.

Если же этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;

расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;

нельзя кричать, потому что это отнимает силы – все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега, никто ничего не услышит;

необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;

нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010800-almatintsev-predupredili-o-silnyh-osadkah-i-vozmozhnyh-lavinah-v-subbotu/