Жителей восьми регионов Казахстана предупредили о непогоде

Снегопад. Иллюстративное фото: pexels.com

Сразу для восьми регионов страны в воскресенье объявили штормовое предупреждение. Такой вывод следует из сообщений на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, 26 февраля на севере, востоке, юге и юго-востоке РК сохранится неустойчивый характер погоды, ожидается снег с низовой метелью, а в южной половине Казахстана – осадки (дождь, снег).

На остальной территории Казахстана ожидается погода без осадков. На юго-востоке и западе республики ожидается гололед. По территории республики ожидаются туман и усиление ветра.

Прогноз в разрезе областей

26 февраля на севере и востоке Акмолинской области ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с, днем – с порывами до 25 м/с.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Скорость ветра составит 15-20 м/с, днем на большей части области – порывы до 25 м/с.

На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Днем на севере области порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

На юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. Ночью на юге, востоке, в горных районах области порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Также завтра на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Скорость ветра на севере области и в ее горных районах составит 15-20 м/с.

В горных, предгорных районах Жетысуской области ожидается туман. Порывы ветра на востоке области достигнут 15-20 м/с, ночью временами – 23-28 м/с.

26 февраля на севере Павлодарской области ожидается низовая метель. Порывы ветра на западе, юге области достигнут 15-20 м/с.

На западе, юге Костанайской области ожидается туман. Скорость ветра на севере, востоке области составит 15-20 м/с.

Штормовое предупреждение для жителей городов

Алматы: 26 февраля ночью ожидаются туман, гололед.

Кунаев: ночью ожидаются туман, гололед.

Кокшетау: порывы ветра достигнут 15-20 м/с, временами – 23 м/с.

Петропавловск: 26 февраля днем ожидается низовая метель, скорость ветра составит 15-20 м/с, днем – с порывами до 23 м/с.

Уральск: ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

Костанай: ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с.

Согласно шкале Бофорта на сайте Гидрометцентра России, ветер со скоростью от 15 до 20 метров в секунду характеризуется как "крепкий" и "очень крепкий". Ветер такой силы способен качать стволы деревьев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010856-sinoptiki-predupredili-o-nepogode-zhiteley-8-oblastey-kazahstana/