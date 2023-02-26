Мороз и ветер: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в воскресенье

Собака в снегу. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В воскресенье, 26 февраля, во всех трех мегаполисах Казахстана - Алматы, Астане и Шымкенте - ожидается погода без осадков. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла, ночью температура воздуха опустится до -6...-8 градусов. Осадков в южной столице не будет, скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

В Астане сегодня осадков также не ожидается, днем столбики термометров покажут -9...-11 градусов, ночью - 12-14 градусов мороза. Горожан предупреждают об усилении ветра до 9-14 метров в секунду.

В Шымкенте днем прогнозируют 7-9 градусов тепла, ночью в городе похолодает до 0...-2 градусов. Осадков не будет, скорость ветра составит 5-10 м/с.

Напомним, в восьми регионах страны сегодня объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010861-moroz-i-veter-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/