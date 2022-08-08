Смаилов поручил ускорить разработку генплана по проекту G4 Сity

Фото: g4city.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реализации проекта G4 City в Алматинской области. Об этом сообщается на официальном сайте главы правительства.

На совещании обсудили мероприятия по созданию специальной экономической зоны и разработке градостроительных документов, а также вопросы заключения инвестиционного резидентства.

Премьер-министр Смаилов по итогам встречи поручил ускорить сроки утверждения концепции генерального плана по развитию городов G4 City.

Как указывается на официальном сайте проекта, G4 – это четыре структурно объединенных, уникальных современных "умных" города, которые должны расположиться вдоль трассы "Алматы – Усть-Каменогорск" на участке "Алматы – Капчагай".

Цель – создать новые города мегаполиса Алматы с благоприятными условиями для интенсивного развития бизнеса и комфортной жизни населения.

В структуру G4 входят четыре города:

Gate City – деловой и финансовый центр;

– деловой и финансовый центр; Golden City – образовательный, культурный и спортивный хаб, центр здравоохранения;

– образовательный, культурный и спортивный хаб, центр здравоохранения; Growing City – международный транспортно-логистический центр;

– международный транспортно-логистический центр; Green City – крупнейшая курортная зона на берегу Капшагайского водохранилища.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982280-smailov-poruchil-uskorit-razrabotku-genplana-po-proektu-g4-sity/