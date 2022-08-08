Политика и экономика
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Смаилов поручил ускорить разработку генплана по проекту G4 Сity

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Проектный вид Gate City
Фото: g4city.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реализации проекта G4 City в Алматинской области. Об этом сообщается на официальном сайте главы правительства.

На совещании обсудили мероприятия по созданию специальной экономической зоны и разработке градостроительных документов, а также вопросы заключения инвестиционного резидентства.

Премьер-министр Смаилов по итогам встречи поручил ускорить сроки утверждения  концепции генерального плана по развитию городов G4 City.

Как указывается на официальном сайте проекта, G4 – это четыре структурно объединенных, уникальных современных "умных" города, которые должны расположиться вдоль трассы "Алматы – Усть-Каменогорск" на участке "Алматы – Капчагай".

Цель – создать новые города мегаполиса Алматы с благоприятными условиями для интенсивного развития бизнеса и комфортной жизни населения.

В структуру G4 входят четыре города:

  • Gate City – деловой и финансовый центр;
  • Golden City – образовательный, культурный и спортивный хаб, центр здравоохранения;
  • Growing City – международный транспортно-логистический центр;
  • Green City – крупнейшая курортная зона на берегу Капшагайского водохранилища.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982280-smailov-poruchil-uskorit-razrabotku-genplana-po-proektu-g4-sity/

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