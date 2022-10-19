"Умный" город G4 City появится в Алматинской области. Токаева ознакомили с проектом

Макет проекта G4 City. Фото: t.me/bort_01

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с проектом G4 City, передает официальный Telegram-канал главы государства "Борт №1".

В рамках данного проекта вдоль автомагистрали Алматы – Кунаев будут построены четыре современных тематических района: Gate District, Golden District, Growing District и Green District.

Каждый район будет иметь свою специализацию. Кластер Gate District станет деловым и финансовым центром, Golden District – образовательным и медицинским хабом. В Growing District разместится торгово-логистическая и инновационно-индустриальная зона. В будущем центре культуры и досуга Green District предусмотрено строительство курортного комплекса, объектов индустрии гемблинга и тематических парков.

В перспективе G4City будет развиваться как интегрированный город, в котором будет проживать до 2,2 миллиона человек. С целью привлечения зарубежных инвесторов планируется создание особых экономических зон и строительство в городе нового международного аэропорта.

Глава государства напомнил о том, что этот проект уже давно обсуждается, и уточнил у инвесторов сроки его реализации.

Президент полагает, что в рамках G4 City следует рассмотреть вопрос обеспечения населения доступным жильем. Он также призвал уделить больше внимания социальной направленности проекта.

Касым-Жомарт Токаев дал акиму Алматинской области Марату Султангазиеву и министру финансов Ерулану Жамаубаеву поручения, касающиеся утверждения концепции генерального плана развития G4 City.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил ускорить сроки утверждения концепции генерального плана по развитию городов G4 City.

На официальном сайте проекта говорится, что G4 – это четыре структурно объединенных, уникальных современных "умных" города, которые должны расположиться вдоль трассы "Алматы – Усть-Каменогорск" на участке "Алматы – Капчагай". Цель – создать новые города мегаполиса Алматы с благоприятными условиями для интенсивного развития бизнеса и комфортной жизни населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993418-tokaev-oznakomilsya-s-proektom-g4-city/