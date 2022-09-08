"Не могу заниматься беспределом": Досаев ответил алматинке на вопрос о цементном заводе

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Жительница Жетысуского района обратилась к акиму Алматы Ерболату Досаеву во время его встречи с населением с вопросом касательно цементного завода, который продолжает работать несмотря на то, что у предприятия отозваны разрешительные документы, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас извечный вопрос - это цементный завод "Нуртау темир". 9 лет мы боролись и наконец добились результатов. У данного предприятия отозваны все разрешительные документы. Но завод активно продолжает работать, нами выиграно шесть судов. Теперь ждут решения исполнителя", - сообщила женщина.

По словам акима, последнее решение было вынесено 1 сентября, но компания подала кассационную жалобу.

"Имеет право по закону подать в Верховный суд. Вы знаете, исполнительные листы мы периодически выставляем. В связи с тем, что все мы прошли апелляцию здесь, теперь осталось дождаться Верховного суда. Все остальные вопросы, как я и обещал, мы держим на контроле.

Действующее законодательство нам пока не позволяет исполнять до принятия окончательного судебного решения. Поэтому мы до конца дойдем и определимся. При этом с собственниками "Нуртау" проводим дополнительные переговоры. Если изменения будут более жесткие в экологическом законодательстве, то мы смогли бы сразу останавливать, но сегодня мы вместе с вами будем идти и биться в Верховном суде", - заявил аким.

Он отметил, что нынешние правила защиты нашего бизнеса таковы, что "даже у акима Алматы ограниченные возможности".

"Если бы решения не выходили - это был бы один вопрос. Я не могу заниматься беспределом, я хочу показать, что я нахожусь в законном поле. Если вы знаете, как приостановить работу завода, скажите. Я сейчас же дам поручение", - заключил Досаев.

Напомним, ранее экоактивист Салтанат Ташимова заявляла о взрыве на этом же цементном заводе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986774-ne-mogu-zanimatsya-bespredelom-dosaev-otvetil-almatinke-na-vopros-o-tsementnom-zavode/