Какие регионы Казахстана относятся к сейсмически опасным

Вид на Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в СЦК рассказал, какие регионы являются в Казахстане сейсмоопасными, передает корреспондент NUR.KZ.

Ибрагим Кульшимбаев сообщил, что сейсмоопасными является не только город Алматы, но и Алматинская, Восточно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская области.

"Есть план мероприятий на случай землетрясения в каждом из регионов. Каждый год проводим учебные тренировки. В этом году в Алматы в сентябре планируется проведение крупных республиканских учений для определения нашей подготовки", - резюмировал спикер.

Напомним, что сегодня аким Алматы Ерболат Досаев доложил президенту о разработке нового Генплана города и предложил ряд мер по обеспечению сейсмобезопасности в мегаполисе.

Ранее в МЧС РК рассказали, как в случае сильного землетрясения будут спасать жителей Алматы. В ведомстве также высказались о том, безопасно ли находиться в метро при землетрясении в южной столице.

Отметим, что на прошлой неделе вице-премьер-министр Роман Скляр на парламентских слушаниях в сенате рассказал, нужно ли беспокоиться алматинцам по поводу сейсмобезопасности города.

Как осуществляется мониторинг сейсмической активности в Казахстане

Согласно информации официального сайта Казахстанского национального центра данных, основу сети сейсмических наблюдений Института геофизических исследований МЭ РК при организации Института составили геофизические обсерватории Боровое, Курчатов, Актюбинск, Маканчи, созданные в советское время специально для контроля за ядерными испытаниями, проводимыми в разных районах мира.

В настоящее время сеть наблюдений ИГИ включает в себя 5 сейсмических групп, 8 трехкомпонентных станций и 3 инфразвуковых группы.

В Алматы находится Центр сбора и обработки специальной сейсмической информации, выполняющий функции Казахстанского национального центра данных в Международной системе мониторинга. Все данные станций в режиме реального времени поступают в Центр данных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010560-kakie-regiony-kazahstana-otnosyatsya-k-seysmicheski-opasnym/