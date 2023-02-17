"Программа состоялась": Скляр о финподдержке правительством льготного автокредитования

Мужчина и женщина покупают автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-премьер-министр Роман Скляр в кулуарах сената заявил, что дополнительное финансирование программы автокредитования не планируется, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В ходе беседы с журналистами Скляр отметил, что по автокредитованию правительство выполнило свою часть работы.

"Из бюджета фондирование было 88 миллиардов тенге – "Байтереком" и его структурами – на льготное кредитование, 100 миллиардов тенге было передано из средств утильсбора. Итого 188 миллиардов находится в обороте, револьверно финансирует эту программу", – отметил Роман Скляр.

При этом он подчеркнул, что данная программа действительно популярна и востребована.

"Количество средств, которое мы в нее вложили – это 188 миллиардов тенге – пока достаточное. Больше вкладывать в ближайшее время на увеличение данных оборотных средств мы не будем. Потому что у нас есть другие более насущные задачи. Программа состоялась. Но, конечно, вопросы вызывает количество кредитов, которые могут получить. На револьверной основе финансирование будет проходить, мы эти деньги не изымаем", – добавил Скляр.

Он отметил, что дальше эту работу будет продолжать холдинг "Байтерек" со своими дочерними структурами.

Прием заявок на льготный автокредит стартовал в Казахстане 6 февраля. Но почти сразу после запуска в соцсетях казахстанцы начали жаловаться, что не могут подать заявки: платформа стала выдавать ошибки. Как оказалось, лимит на заявки был исчерпан за первые 18 секунд работы сайта.

Тогда в Банке развития Казахстана рассказали, что за первую минуту работы платформы сайт посетило 125 тысяч человек. Следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте, и далее – на ежемесячной основе.

Позже зампред правления ФРП Ринат Гаппаров прокомментировал негодование казахстанцев по поводу ошибок при подаче заявок на льготные автокредиты.

Напомним, что основным условием программы льготного автокредитования заключается в том, что оформить его можно без первоначального взноса. Но это касается только заемщиков, выбравших автомобиль стоимостью до 10 миллионов тенге – это максимальная сумма кредитования. Между тем на льготных условиях можно приобрести автомобиль стоимостью до 15 миллионов тенге. Но в таком случае без доплаты не обойтись – кредит выдадут только на 10 миллионов, а остальную стоимость машины нужно внести в качестве первоначального взноса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009855-programma-sostoyalas-sklyar-o-finpodderzhke-pravitelstvom-lgotnogo-avtokreditovaniya/