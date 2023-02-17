"Даже оштрафовать не могут": Досаев ответил на вопрос о самокатах и мопедах в Алматы

Самокат. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил на вопрос по использованию электросамокатов и мопедов. На встрече с жителями Наурызбайского района его попросили решить проблему с доставщиками еды, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из жительниц района пожаловалась градоначальнику на доставщиков еды.

"Они не имеют ни прав, ни опознавательных знаков. Им по 16-18 лет, они ездят на мопедах и создают аварийные ситуации", – заявила женщина.

На что аким ответил, что разработан законопроект, согласно которому самокаты и мопеды могут быть признаны транспортными средствами.

"Когда электрические самокаты и мопеды будут признаны транспортными средствами – тогда у полиции появится возможность требовать права, регулировать правила езды и так далее. Сейчас дорожная полиция их даже оштрафовать не может. Надеюсь, весной этого года будет рассмотрен этот законопроект", – сообщил Ерболат Досаев.

Напомним, ранее алматинцам рассказали, могут ли самокаты ездить по тротуарам. Кроме того, Досаев жаловался на то, что его самого "чуть не снесли самокатчики".

Также сообщалось, что в Казахстане разработали проект стандарта по эксплуатации электросамокатов – максимальная скорость для этого транспортного средства предусматривается до 25 км/ч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009815-dazhe-oshtrafovat-ne-mogut-dosaev-otvetil-na-vopros-o-samokatah-i-mopedah-v-almaty/