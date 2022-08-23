Алматинцам рассказали, могут ли самокаты ездить по тротуарам

Школа езды на электросамокате. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Могут ли ездить самокаты по тротуарам и как будут выявлять нарушителей правил использования самоката, рассказали сегодня во время официальный представитель алматинской полиции Салтанат Азирбек и представитель кикшеринговой компании Даниил Капцан, передает корреспондент NUR.KZ.

В минувшую пятницу на Атакенте в Алматы открылась школа самокатов. На сегодня, говорит Даниил Капцан, курсы действуют не только офлайн, но и онлайн, где можно ознакомиться с правилами. В офлайн-школе можно еще и прокатиться на самокате, попробовав устройство в действии.

Капцан отмечает, что наиболее частые нарушения со стороны самокатчиков – проезд перекрестка на самокате, тогда как водители маломобильных средств должны спешиваться, а также езда вдвоем на одном устройстве.

К слову, последнее нарушение пока выявить сложно: на самокате нет ни камеры, ни весов, которые бы определяли, один едет водитель или нет.

Даниил Капцан. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Но разработчики готовят технологию, которая позволит определить количество едущих людей на одном устройстве. После того как ее запустят, могут быть предприняты меры вплоть до штрафов и даже блокировки пользователя в приложении.

Кроме того, сервис не допускает использования самокатов несовершеннолетними, однако такие ошибки все же допускают алматинцы. Представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек рассказала, что были случаи, когда самокатом управляли дети 7-8 лет.

"Назрела необходимость определить самокат как транспортное средство на законодательном уровне, определить лиц, которые управляют самокатами, где будут предусмотрены как права, так и обязанности. В перспективе – изменения в ПДД и КоАП. К сожалению, был случай со смертельным исходом: погибла 27-летняя девушка, уголовное дело находится до сих пор на стадии расследования.

Молодая автолюбительница стояла на обочине, открыла дверь и снесла девушку, которая ехала на электросамокате – травмы оказались несовместимы с жизнью. Такие случаи должны служить уроком. Это средство повышенной опасности, на нем можно убить и убиться", – сообщила Салтанат Азирбек.

Салтанат Азирбек. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также спикеры рассказали, где могут ездить водители самокатов. Электросамокаты, по словам Капцана, делятся на две категории – маломощные, которые могут развивать скорость не более 25 км/ч, и мощные устройства, которые могут развивать скорость вплоть до 50 км/ч.

Водители самокатов первой категории могут передвигаться по тротуару. Второй категории, более мощной, ездить по тротуарам запрещено, так как характеристики таких самокатов приближены к мопедам.

Если предусмотрены велодорожки, то самокаты могут двигаться по ним, либо по правой стороне проезжей части.

"Ни в коем случае ни по другим полосам проезжей части и не по встречной полосе, как это часто бывает", – подчеркнула Салтанат Азирбек.

Она отметила, что соблюдение правил водителями самокатов очень важно, ведь немалое количество ДТП совершается с участием самокатов.

Например, только с начала этого года произошло 77 ДТП с участием альтернативного вида транспорта, в том числе и самокатов; а количество дорожных инцидентов возросло в четыре раза с начала летнего сезона.

"Мы проводим специальные ОРМ, но тут должна быть ответственность со стороны граждан. Профилактические мероприятия проводятся, нарушителей привлекаем к ответственности, штрафуем. Делаем анализ аварийности, перебрасывая силы на тот участок, где больше всего совершаются ДТП", – заключила представитель Департамента полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984412-almatintsam-rasskazali-mogut-li-samokaty-ezdit-po-trotuaram/