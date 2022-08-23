Алматинцам рассказали, могут ли самокаты ездить по тротуарам
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Могут ли ездить самокаты по тротуарам и как будут выявлять нарушителей правил использования самоката, рассказали сегодня во время пресс-конференции официальный представитель алматинской полиции Салтанат Азирбек и представитель кикшеринговой компании Даниил Капцан, передает корреспондент NUR.KZ.
В минувшую пятницу на Атакенте в Алматы открылась школа самокатов. На сегодня, говорит Даниил Капцан, курсы действуют не только офлайн, но и онлайн, где можно ознакомиться с правилами. В офлайн-школе можно еще и прокатиться на самокате, попробовав устройство в действии.
Капцан отмечает, что наиболее частые нарушения со стороны самокатчиков – проезд перекрестка на самокате, тогда как водители маломобильных средств должны спешиваться, а также езда вдвоем на одном устройстве.
К слову, последнее нарушение пока выявить сложно: на самокате нет ни камеры, ни весов, которые бы определяли, один едет водитель или нет.
Но разработчики готовят технологию, которая позволит определить количество едущих людей на одном устройстве. После того как ее запустят, могут быть предприняты меры вплоть до штрафов и даже блокировки пользователя в приложении.
Кроме того, сервис не допускает использования самокатов несовершеннолетними, однако такие ошибки все же допускают алматинцы. Представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек рассказала, что были случаи, когда самокатом управляли дети 7-8 лет.
"Назрела необходимость определить самокат как транспортное средство на законодательном уровне, определить лиц, которые управляют самокатами, где будут предусмотрены как права, так и обязанности. В перспективе – изменения в ПДД и КоАП. К сожалению, был случай со смертельным исходом: погибла 27-летняя девушка, уголовное дело находится до сих пор на стадии расследования.
Молодая автолюбительница стояла на обочине, открыла дверь и снесла девушку, которая ехала на электросамокате – травмы оказались несовместимы с жизнью. Такие случаи должны служить уроком. Это средство повышенной опасности, на нем можно убить и убиться", – сообщила Салтанат Азирбек.
Также спикеры рассказали, где могут ездить водители самокатов. Электросамокаты, по словам Капцана, делятся на две категории – маломощные, которые могут развивать скорость не более 25 км/ч, и мощные устройства, которые могут развивать скорость вплоть до 50 км/ч.
Водители самокатов первой категории могут передвигаться по тротуару. Второй категории, более мощной, ездить по тротуарам запрещено, так как характеристики таких самокатов приближены к мопедам.
Если предусмотрены велодорожки, то самокаты могут двигаться по ним, либо по правой стороне проезжей части.
"Ни в коем случае ни по другим полосам проезжей части и не по встречной полосе, как это часто бывает", – подчеркнула Салтанат Азирбек.
Она отметила, что соблюдение правил водителями самокатов очень важно, ведь немалое количество ДТП совершается с участием самокатов.
Например, только с начала этого года произошло 77 ДТП с участием альтернативного вида транспорта, в том числе и самокатов; а количество дорожных инцидентов возросло в четыре раза с начала летнего сезона.
"Мы проводим специальные ОРМ, но тут должна быть ответственность со стороны граждан. Профилактические мероприятия проводятся, нарушителей привлекаем к ответственности, штрафуем. Делаем анализ аварийности, перебрасывая силы на тот участок, где больше всего совершаются ДТП", – заключила представитель Департамента полиции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984412-almatintsam-rasskazali-mogut-li-samokaty-ezdit-po-trotuaram/