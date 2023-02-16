ЛРТ в Алматы планируют построить к 2040 году. Урбанисты просят ускориться

Легкорельсовый транспорт в Торонто (Канада). Фото: Steve Russell / Toronto Star / Getty Images

В Алматы просят ускорить темпы строительства ЛРТ, которое, согласно генплану, завершится только через 17 лет. Урбанисты считают, что легкорельсовый транспорт спасет город от пробок, а потому с этим нельзя медлить, передает сайт телеканала КТК.

Алматинцам не понаслышке известно, насколько город страдает от километровых пробок. Решить эту проблему хотят легкорельсовым транспортом (ЛРТ) – о нем говорят уже давно, а недавно озвучили приблизительные сроки завершения строительства.

Первую очередь коридоров для скоростных трамваев планируют строить до 2030 года. Протяженность путей составит 31 километр.

Проходить они будут и по тем улицам, где раньше ездили обычные трамваи. Напомним, от них отказались в 2015 году, ссылаясь на опасное состояние путей. Сейчас рельсы остались лишь на небольших участках дорог.

"Трамваи ЛРТ будут так же проходить по оси улицы. Ну, в принципе, там же, где они сейчас и расположены, – говорит специалист по коммуникациям Urban Forum Kazakhstan Диас Маратулы. – Это было одной из таких главных ошибок, которые случились в нашем городе. Потому что можно было пойти таким, более эволюционным путем. Заняться именно реконструкцией".

Всего в Алматы планируют построить три линии для скоростных трамваев, с общей протяженностью 76 километров. Но все это ожидается лишь к 2040 году, то есть через 17 лет. Урбанисты считают: строительство нужно ускорять.

"В качестве недостатков, наверное, отмечу, во-первых, сроки. То есть, к примеру, то, что вторую ветку ЛРТ, которая будет проходить через Казахфильм, через Орбиту, начнут реализовывать только после 2027 года.

Количество населения там увеличивается. Поэтому было бы правильным начать обе ветки одновременно", – добавил представитель Urban Forum Kazakhstan.

В акимате поясняют: масштабная работа только начинается. Нужно еще разработать документы и определиться с источниками финансирования, и лишь потом станут известны точные сроки строительства.

"Касательно ЛРТ. Первая фаза, ожидаем, будет реализована по улице Толе би. Таким образом, на западе данная линия будет связывать с транспортно-пересадочным узлом Барлык. И собирать, скажем так, миграционные потоки с запада и востока. А северная часть будет добираться с помощью рельсового транспорта. И у нас есть видение по созданию третьего вокзала", – говорит генеральный директор НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов.

Источник: КТК

Отметим, что проект легкорельсового транспорта в Алматы обсуждается давно. О его строительстве высказывались экс-аким города Бакытжан Сагинтаев, а также действующий градоначальник Ерболат Досаев.

Последний, к слову, заявил, что весной этого года окончательно определится со сметной стоимостью проекта. Сейчас же, с его слов, уже выкупают близлежащие земельные участки.

"Весной мы о проекте объявим", – сказал Досаев в октябре прошлого года на встрече с населением Ауэзовского района.

Всего за неделю до этого, напомним, во время визита в Павлодарскую область президент Касым-Жомарт Токаев высказался об исчезнувших в Алматы трамваях.

"В Алматы ходил трамвай, вроде никому не мешал, но решили его убрать из города. Провели очень большой объем работы, уничтожили рельсы. Теперь Алматы остался без трамвая. Между тем трамвай был символом города", – сказал тогда Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009746-lrt-v-almaty-planiruyut-postroit-k-2040-godu-urbanisty-prosyat-uskoritsya/