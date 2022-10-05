"Ходили, никому не мешали": Токаев об убранных в Алматы трамваях

Трамвай. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время поездки в Павлодарскую область заявил о необходимости продолжить развитие трамвайной системы и ускорить обновления составов, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента "Борт №1".

"Павлодар – один немногих из городов, в котором ходят трамваи. Вот, например, в Алматы ходил трамвай, вроде никому не мешал, но решили его убрать из города. Провели очень большой объем работы, уничтожили рельсы. Теперь Алматы остался без трамвая. Между тем трамвай был символом города. Я считаю, что здесь, в Павлодаре, трамвай нужно сохранить", – отметил Токаев.

По его словам, есть необходимость модернизировать трамвайные пути, возможно, приобрести новые бесшумные трамваи.

"Трамвай – это очень интересный вид транспорта. Во многих городах Европы, причем в развитых городах, трамваи ходят беспрепятственно. Это очень экологичный и удобный транспорт, которому отдают предпочтение многие местные жители. Необходимо продолжить развитие трамвайной системы и ускорить обновления составов", – добавил глава государства.

Ранее сегодня, 5 октября, в ходе встречи с общественностью Павлодарской области Касым-Жомарт Токаев отметил, что в целях развития региона необходимо наладить авиасообщение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991249-hodili-nikomu-ne-meshali-tokaev-ob-ubrannyh-iz-almaty-tramvayah/