ЛРТ может появиться на улице Толе би в Алматы, рассказал аким

Трамвай. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Ауэзовского района рассказал о том, что ЛРТ может появиться на улице Толе би, передает корреспондент NUR.KZ.

"Недавно глава государства выразил сожаление по поводу алматинского трамвая. И новый проект, который мы в план развития города внесли, он как раз ЛРТ, но он низкопольный, никаких опор не будет, трамвайного типа.

Поэтому, как пообещал, весной следующего года я окончательно определюсь со сметной стоимостью, как мы собираемся сделать, но ЛРТ по Толе би сделаем", - заявил Досаев.

По его словам, для города очень важно соединить автовокзал Саяхат и Аксай.

"Мы продолжаем покупать земельные участки, но стоит вопрос денег. Весной мы о проекте объявим", - заключил градоначальник.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время поездки в Павлодарскую область заявил о необходимости продолжить развитие трамвайной системы и ускорить обновление составов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992464-lrt-mozhet-poyavitsya-na-ulitse-tole-bi-v-almaty-rasskazal-akim/