Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Пропавшую в Уральске 14-летнюю девочку нашли сотрудники криминальной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Западно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Пропавшую девочку нашли сотрудники криминальной полиции вечером 15 февраля дома у друзей. Жива и невредима", - сообщили в ДП Западно-Казахстанской области.

Напомним, ранее стало известно, что 10 февраля 14-летняя школьница вышла из дома в Уральске в неизвестном направлении и не вернулась. Ее поисками занялись полицейские.

Также в Кокшетау 14 февраля около 18.50 вечера 13-летняя девочка самовольно покинула стены многопрофильной областной детской больницы и пропала.

Позже ее нашли в городе Акколь - в 200 км от Кокшетау. Как выяснилось, участковые инспекторы, проезжая на служебном авто, заметили несовершеннолетнюю, а она при виде полицейской машины быстро забежала в ближайший магазин. Такое поведение подростка показалось стражам порядка подозрительным, поэтому они решили остановиться. Посмотрев внимательно на девочку, они узнали в ней разыскиваемую.

Она объяснила, что в Акколь приехала вечером 14 февраля и переночевала у своей знакомой. В декабре прошлого года родители девочки были лишены родительских прав, поэтому она находилась в Центре поддержки детей в Сандыктау. Теперь ее поместили в аналогичное учреждение Акколя.

Полицейские отмечают, что объявления о розыске без вести пропавших можно встретить во многих населенных пунктах и соцсетях. Даже самый внимательный родитель может столкнуться с исчезновением ребенка, а заботливые семьи - с пропажей близких и родных им людей.

При этом обстоятельства могут быть самыми разными. К примеру, пастухи в поисках скота пропадают в степи в непогоду, туристы теряются в горной местности, выходя без проводника, а в общественных местах чаще всего пропадают дети.

Вместе с тем имеются причины, предшествующие исчезновению, например, преклонный возраст и сопутствующие заболевания (склероз, психические расстройства и т.п.), нежелание поддерживать отношения с родственниками, назойливые кредиторы, злоупотребление алкоголем, пристрастие к азартным играм или ставкам и иные причины, из-за которых в последующем происходят конфликты в семье.

Стражи порядка при исчезновения человека советуют обращаться в полицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009619-propavshuyu-v-uralske-14-letnyuyu-devochku-nashli/